Max Verstappen krijgt de nodige complimenten uit de buitenlandse media na zijn uitstekende optreden in Baku. In Engeland zijn ze een stuk minder te spreken over McLaren, dat dure punten liet liggen. 'Wat heb je gedaan, Lando?'

Zo zag The Sun dat de 'normaal zo stabiele' Oscar Piastri uitviel. 'Maar Lando Norris faalde erin om gebruik te maken van de blunder van zijn teamgenoot. Hij finishte als zevende en had weer last van een langzame pitstop.' Norris maakt zodoende maar zes punten goed op WK-leider Piastri.

Sky Sports nam Norris in bescherming en schreef dat de Brit het gat met zijn teamgenoot had gedicht tot 25 punten. Over Verstappen was het Engelse medium minder lovend: 'Verstappen is teruggekomen tot op 69 punten, maar zijn wens om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden blijft enorm laag, met nog maar zeven races te gaan.'

Keihard oordeel

The Daily Mail wond er geen doekjes om. De krant kopt: 'Max Verstappen wint de Grand Prix van Azerbeidzjan, terwijl Lando Norris een enorme kans verknalt om het gat met WK-leider Oscar Piastri te dichten.' Met als eerste zin van het artikel: 'Wat heb je gedaan, Lando?'

Dit medium is van mening dat Verstappen wél weer meedoet om het wereldkampioenschap. 'Verstappen leidde van start tot finish, volledig dominant, buiten de macht van de andere coureurs en had nog 14,6 seconde over toen hij over de streep kwam.'

'Momentum is weer terug'

In België ziet men ook dat Verstappen verrassend goed bezig is, met twee zeges in de laatste twee races. Zo schreef Het Laatste Nieuws: 'Het momentum is weer helemaal terug aan de kant van Verstappen, die het dit seizoen lange tijd moest hebben van een individuele opleving.'

Piastri heeft nu 329 punten in het wereldkampioenschap, McLaren-teamgenoot Norris volgt op 299 punten. Verstappen zit daar momenteel nog ruim achter: 255. Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen verder in Singapore. Red Bull was de afgelopen jaren niet enorm sterk op het stratencircuit. Viervoudig wereldkampioen Verstappen eindigde in 2024 op twintig seconden van Norris als tweede.