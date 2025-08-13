Lance Stroll is bezig aan zijn negende seizoen in de Formule 1, maar verder dan drie podiumplekken kwam de voormalig kamikazepiloot niet. Op liefdesgebied lijkt de Canadees van Aston Martin echter pole position te pakken.

Stroll is op vakantie gezien met een model en actrice die wordt omschreven als 'de mooiste vrouw ter wereld'. Waar de Canadees zich precies bevond, is niet bekend, maar hij was samen met het 23-jarige Israëlische model Yael Shelbia. De foto werd gedeeld door het juicekanaal f1gossipgirl.

Rijk cv voor nieuwe liefde Stroll

Haar verschijning met Stroll volgt nadat Shelbia in 2020 tot winnaar werd uitgeroepen tot 'mooiste gezicht van het jaar' bij TC Candlers. Daarover zei ze: "Ik heb veel steun en liefde ontvangen, maar ook berichten van aanbidders, moet ik toegeven. En berichten die niet bepaald aardig waren. Ze zeiden de normale dingen die haters zeggen, niets wat de aandacht waard was."

Ze begon op zestienjarige leeftijd met modellenwerk, nadat een lokale fotograaf haar Instagram-foto's had gezien. Inmiddels heeft Shelbia al een aardig cv opgebouwd. De Israëlische heeft model gestaan voor Kim Kardashians KKW Beauty en Kylie Jenners huidverzorgingslijn en verscheen samen met Lionel Messi in campagnes voor FINNEY Mobile.

Liefdesverleden

Shelbia groeide op in het noorden van Israël. Ze had eerder een relatie met de Amerikaanse miljardair Brandon Korff. Om de financiën hoeft ze zich bij Stroll ook geen zorgen te maken. Papa Lawrence Stroll heeft volgens Forbes een geschatte waarde van zo'n 3,4 miljard euro.

Over het liefdesleven van Stroll is vrij weinig bekend. Hij houdt het grotendeels buiten de schijnwerpers. In het verleden werd hij gelinkt aan Kimberly Leonard, een Britse nieuwslezeres, en later aan model Sara Pagliaroli. Nu lijkt hij het dus gezellig te hebben met Yael Shelbia.

Seizoen met twee gezichten

Stroll begon het seizoen met punten in Australië (8), China (2) en Miami (4). Daarna haperde het wat. Bij de Grand Prix van Groot-Brittannië ging hij onlangs van P17 naar P7, maar klaagde hij over de auto. Hij noemde het "de slechtste zooi die ik ooit heb gereden". De race van Spanje miste hij door een hand- en polsblessure. Momenteel staat hij twaalfde met 26 punten, hetzelfde aantal als teamgenoot Fernando Alonso.