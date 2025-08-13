Formule 1-coureur Lando Norris heeft even tijd om op te laden na een intensieve eerste seizoenshelft. Samen met concullega Oscar Piastri van McLaren strijdt hij om de wereldtitel. Momenteel geniet de Engelsman van een vakantie in een peperduur Amsterdams hotel.

Norris brengt een deel van de zomerstop door in Amsterdam en deelt zijn ervaringen op sociale media. Ook een kijkje in zijn hotelkamer ontbreekt niet. En daaruit kunnen we opmaken dat Norris niets te kort komt.

Norris waant zich in luxe

De Brit verblijft in de Van Loon suite van het Waldorf Astoria Amsterdam, waar een overnachting naar verluidt zo'n 5000 euro kost. Het luxe appartement van 101 vierkante meter beschikt over een aparte woonkamer en slaapkamer, en een badkamer die even groot is als een doorsnee hotelkamer. Vanuit de suite heeft Norris directe toegang tot de spa van het hotel, met een binnenzwembad, sauna en stoombad.

Waarschijnlijk hoeft Norris de kamer niet zelf te betalen. Het hotel is eigendom van de Hilton-keten, al jarenlang sponsor van McLaren. Ook tijdens het Formule 1-seizoen verblijft het McLaren-team in Hilton hotels bij races.

Man in vorm

Norris had wat opstartproblemen aan het begin van dit seizoen, maar inmiddels draait de motor bij hem op volle toeren. Voor de zomerstop won hij vier van de laatste zeven races, waardoor hij teamgenoot Oscar Piastri in de nek hijgt in de WK-stand. De Australiër staat nog negen punten voor op Norris. Het McLaren-duo staat een straatlengte voor op de Nederlander Max Verstappen.

Norris was ook in de laatste grand prix de beste. Op de Hungaroring in Hongarije werd hij aangemoedigd door zijn vriendin en influencer Margarida Corceiro. Het is onduidelijk of zij er ook bij is in Amsterdam.

GP Zandvoort

Norris hoeft eind augustus pas weer in actie te komen in de Formule 1. Maar de Engelsman kan het best in Nederland blijven, want de grand prix op Zandvoort staat op het programma. De voorlaatste keer, want na 2026 verdwijnt de Dutch Grand Prix van de kalender. De afstand tussen Amsterdam en Zandvoort is zo'n 25 kilometer.