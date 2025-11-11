Max Verstappen is nog druk verwikkeld in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1, maar zijn team kijkt ondertussen ook alvast vooruit naar volgend seizoen. Dan gaan er namelijk behoorlijk wat dingen veranderen voor Red Bull Racing.

De twee Formule 1-teams van Red Bull presenteren op 15 januari in Detroit de kleurstelling van hun wagens. Dat gebeurt op de plek waar Ford van oorsprong vandaan komt. Het automerk ondersteunt vanaf 2026 de motoren van onder anderen Max Verstappen van Red Bull Racing en de twee wagens van zusterploeg Racing Bulls.

'Gedurfde stap naar de toekomst'

De verwachting is dat beide teams slechts een model tonen, omdat pas eind januari in Barcelona achter gesloten deuren de eerste testraces worden gehouden. Vanaf 2026 geldt in de Formule 1 een nieuw reglement, waarbij de motoren eenvoudiger en daarmee goedkoper worden. De aangekondigde presentatie is wel de officiële introductie van Red Bull Powertrains-Ford, het nieuwe motorenproject. Red Bull-teambaas Laurent Mekies noemt de lancering "een gedurfde stap naar de toekomst".

"Sinds we onze terugkeer naar de F1 met Red Bull hebben aangekondigd, heeft het Ford-team dag en nacht gewerkt om klaar te zijn voor 2026", zegt Jim Farley, topman van Ford, in een verklaring. "Maar dit gaat over zoveel meer dan alleen racen."

Huidige Formule 1-seizoen

Verstappen hoopt nog altijd op het wereldkampioenschap in de Formule 1. Dat belooft een zéér lastige klus te worden, aangezien Lando Norris ruim op hem voor staat. Met nog drie raceweekenden te gaan is het gat 49 punten. Ook Norris' teamgenoot Oscar Piastri staat nog boven Verstappen op de ranglijst.

De Nederlander geniet momenteel van een weekend rust, waarna hij zich opmaakt voor drie races achter elkaar. Eerst in Las Vegas (Verenigde Staten), vervolgens in Qatar en als afsluiter in Abu Dhabi.