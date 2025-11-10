De internationale media kwamen superlatieven te kort om de waanzinnige inhaalrace van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Brazilië te omschrijven. Zo vergeleek de Britse krant, The Daily Mail, de Nederlander met Michael Schumacher. Ook voormalig racecoureur Jan Lammers vergeleek Verstappen met een F1-icoon. "Hij heeft, godzijdank, veel langer de mogelijkheid gehad om zich te laten zien."

Voor Verstappen kwam het weekend in São Paulo nog stroef op gang. Na een vierde plek tijdens de sprintrace, kwam de échte teleurstelling later op de zaterdag. Na een horror-kwalificatie vloog Verstappen er in Q1 al uit. Hij noteerde de zestiende tijd.

'Grootste dip van het jaar'

"Zijn grootste dip van het jaar'', zo noemde Lammers de teleurstellende kwalifcatie van Verstappen in gesprek met Sportnieuws.nl. Dankzij zijn lage positie op de grid, besloot het team van Red Bull Racing de motor van de wereldkampioen te wisselen. Hierdoor begon Verstappen de GP van Brazilië vanuit de pitstraat.

Na een magistrale inhaalrace, waarbij hij zelfs een lekke band opliep, lukte het Verstappen om zich vanuit de pitstraat helemaal op te werken naar het podium. Zo eindige de 28-jarige Nederlander de grand prix als derde, slechts een fractie achter nummer twee Kimi Antonelli.

'Senna heeft een goddelijke uitstraling'

Na dit zoveelste huzarenstukje van Verstappen brengt Lammers een bijzondere vergelijking op. "Ayrton Senna is helaas veel te vroeg overleden. We hebben nooit zijn volledige potentieel gezien. Maar hij is natuurlijk een van de meest indrukwekkende coureurs ooit'', begint hij over de iconische Braziliaanse coureur, die op zijn 34e overleed na een ongeluk tijdens de Grand Prix van San Marino.

Zo werd Senna driemaal wereldkampioen tijdens zijn prille loopbaan. "Toch vind ik Max weer van een andere orde. Dat merk je ook om je heen. Alleen Senna heeft een goddelijke uitstraling, dankzij zijn prachtige rijstijl en uitstraling'', verklaart de 69-jarige Lammers over de vergelijking tussen Verstappen en Senna.

'Dat is een understatement'

Lammers sluit af met een groot compliment richting de huidige nummer drie in de WK-stand. "Max is absoluut waanzinnig. En dat is een understatement, want iedereen vindt dat. En godzijdank heeft hij veel langer de mogelijkheid gehad om zich te laten zien."

Het Formule 1-seizoen loopt bijna op zijn einde. Op zondag 22 november wordt er weer geracet, dan op het stratencircuit van Las Vegas. Deze grand prix is het startschot van een afsluitende tripleheader van het seizoen. Na bezoek aan Sin City reist het race-circus af naar Qatar en Abu Dhabi.