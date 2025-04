Team van Max Verstappen smult van weersverwachtingen GP van Miami

Na een weekje rust trekt het Formule 1-circus naar de Verenigde Staten, waar de eerste van drie grands prix op die bodem plaatsvindt in Miami. Dat belooft een spektakel te worden, als het verwachte weer daadwerkelijk over het circuit trekt. Red Bull kijkt er in ieder geval naar uit.

De ploeg van Max Verstappen plaatste dinsdag een screenshot van de weersverwachtingen op X. Daarop is de zondag te zien, wanneer de race wordt verreden. Verstappen en co moeten niet raar opkijken als Lightning McQueen (hoofdpersonage van de film Cars) voorbij zoeft op het circuit. De kans is namelijk groot dat er onweer komt tijdens de race.

Weersverwachtingen GP van Miami

De race vindt plaats om 16.00 uur lokale tijd (22.00 uur Nederlandse tijd). Rond dat tijdstip is het wel behoorlijk warm (tegen de 30 graden), maar daarnaast is er een grote kans op regen. Als de wedstrijd begint, is dat 70 procent. In de uren daarna neemt de kans op regen iets af, alleen nog wel 50 procent. Ook in aanloop naar de race kan het nat worden.

Verstappen is een erkend regenrijder. Dat bewees hij op jonge leeftijd al in de Formule 1 met een Ayrton Senna-achtige race in Brazilië. Afgelopen jaar deed de Nederlander hetzelfde op het circuit in São Paulo. Hij glibberde van P17 naar P1, wat een belangrijke overwinning bleek voor zijn vierde wereldkampioenschap.

Stand van zaken

De GP van Miami is de zesde van de kalender. Verstappen heeft één overwinning achter zijn naam staan: in Japan. Oscar Piastri won drie races, terwijl diens teamgenoot bij McLaren Lando Norris er ook eentje heeft. Piastri gaat ook aan kop van het rijdersklassement met 99 punten, tien punten voor Norris. Verstappen heeft er 87.

Kindje op komst

Voor Verstappen zijn het ook buiten de baan spannende tijden. Zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk hoogzwanger van hun eerste kindje samen. De Braziliaanse heeft al een kind met Daniil Kvyat, oud-F1-coureur. Piquet staat op het punt te bevallen en Verstappen heeft al te kennen gegeven om geen race voor het heuglijke moment over te willen slaan.