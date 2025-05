Max Verstappen revancheert zich met sensationele pole position na matige sprintrace bij GP Miami

Max Verstappen heeft zijn eerste hoogtepunt als vader te pakken. De Nederlander stelde teleur in de sprintrace door vanwege een tijdstraf buiten de punten te eindigen. Maar dat maakte hij een paar uur later bij de kwalificatie meer dan goed met pole position.

Het werd traditiegetrouw dit jaar weer een zenuwslopende kwalificatie, waarin de verschillen miniem waren. Verstappen bleef Lando Norris voor, terwijl Kimi Antonelli zich tussen de McLarens nestelde. Oscar Piastri start zondag als vierde.

Geen wonder voor Alonso

Dat Fernando Alonso überhaupt de kwalificatie haalde, was al een klein wonder. Zijn Aston Martin werd helemaal in elkaar gereden in de sprintrace - mede door Oliver Bearman. De monteurs kregen de Spanjaard net op tijd aan de streep, alleen een negentiende plek kwam niet als een verrassing. Met hem sneuvelden teamgenoot Lance Stroll, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en de veroorzaker van dit alles: Bearman.

Drama voor Hamilton

Niet alleen in het eerste deel van de kwalificatie werd afscheid genomen van een wereldkampioen, dat gebeurde ook in Q2. Niemand minder dan Lewis Hamilton kreeg zijn Ferrari niet bij de beste tien. De zevenvoudig wereldkampioen werd slechts twaalfde, achter RB-coureur Isack Hadjar. Ook voor Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en Liam Lawson zat de kwalificatie erop.

Verse setjes voor Verstappen

In tegenstelling tot veel andere coureurs begon Verstappen met twee verse setjes softs aan het laatste kwalificatiedeel. Net als heel het weekend bleek hij sterk in met name de eerste sector. Mede door paars daar bleef hij Norris (+0,003) en Piastri (+0,017) voor met zijn 1.26,492. Daarna ging heel het pak snel weer naar binnen om nieuwe banden te halen, bij te tanken en de vorige ronde te analyseren.

Daarin zei Verstappen dat hij niet tevreden was over sector 2. En dat bleek. Want daarin verbeterde de Nederlander in zijn tweede run. Daardoor kwam hij tot een tijd van 1.26,204. Norris leek hem toch nog de baas te zijn, alleen in de laatste sector ging hij te hard over de kerbstones. Zo beleefde Verstappen zijn eerste hoogtepunt sinds de komst van dochter Lily.

Reactie Verstappen

"Het is een goede kwalificatie geweest. We hebben de auto iets weten te verbeteren, zodat ik beter kon draaien. Q1, Q2, Q3, het werd steeds beter. Ik ben erg blij om op pole te staan", reageerde Verstappen meteen na afloop in het flashinterview. "Het is de beste startpositie, dat is altijd positief. In de race zal het anders zijn."