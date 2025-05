Red Bull-teambaas Christian Horner reageert op Ferrari-geruchten: 'Het is altijd vleiend'

Christian Horner, de teambaas van Formule 1-team Red Bull, wordt al een tijdje in verband gebracht met een mogelijke overstap. Ferrari zou interesse hebben in de Brit, maar die heeft nu zelf duidelijkheid gegeven.

Duitse media meldden begin deze week dat Ferrari overweegt om Horner aan te stellen als vervanger van Frédéric Vasseur. De 51-jarige Brit ligt onder vuur bij de grote bazen van Red Bull en er loopt nog altijd rechtszaak tegen Horner vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Er zouden 'verkennende gesprekken' hebben plaatsgevonden om te zien of Horner openstaat voor een vertrek bij Red Bull, het team dat hij sinds hun intrede in de Formule 1 in 2005 leidt.

Gevleid

De huidige teambaas van Red Bull werd natuurlijk gevraagd naar deze geruchten tijdens de officiële persconferentie voor teambazen in Barcelona. De Brit was in zijn antwoord duidelijk: hij is denkt momenteel niet aan een overstap naar de Italiaanse renstal.

"Het is altijd vleiend om in verband te worden gebracht met andere teams, maar ik ben 100 procent toegewijd aan Red Bull", aldus Horner. "Dat is altijd zo geweest en zal ook zo blijven voor de lange termijn."

Speculaties

"In deze business gonst het altijd van de speculaties dat mensen van de ene naar de andere plek gaan. Maar de mensen binnen het team kennen de realiteit." Vervolgens maakte hij nog een grapje over Flavio Briatore, die ook aanwezig was bij de persconferentie als vertegenwoordiger van Alpine. "Mijn Italiaans is trouwens slechter dan het Engels van Flavio, dus hoe zou dat moeten werken?", aldus Horner.

GP Barcelona

Zondag staat de Grand Prix van Spanje op de kalender. Red Bull-coureur Max Verstappen zal zijn uiterste best moeten doen op het circuit in Barcelona waar hij zijn allereerste GP won. De Nederlander staat momenteel met 136 punten op de derde plaats in de race om het kampioenschap in de formule 1, 25 punten verwijderd van leider Oscar Piastri. Norris staat momenteel tweede met 158 punten.