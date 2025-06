Max Verstappen spreekt zich uit over prutsende teamgenoot Yuki Tsunoda: 'Dat is de realiteit'

Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen neemt het op voor zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda, die als laatste eindigde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. "Yuki is geen prutser", verklaarde Verstappen tegenover de media.

"Tijdens zijn periode bij AlphaTauri presteerde hij altijd sterk ten opzichte van Isack Hadjar en Liam Lawson. Hij rijdt al een tijdje op hoog niveau en dat bewijst zijn talent." Verstappen veroverde de derde startplek in de kwalificatie, maar staat er alleen voor tegen de McLarens, die vanaf de eerste rij starten. "Op dit moment is dit de krachtsverhouding, dat is de realiteit", voegde Verstappen eraan toe. "We zijn realistisch en dat is belangrijk."

Negentien coureurs in Spanje

Wel krijgt de Nederlander tijdens de GP van Spanje te maken met één coureur minder. Aston Martin kwam daags voor de race op het circuit van Barcelona met bijzonder nieuws naar buiten. Hun coureur Lance Stroll, zoon van de eigenaar van het team, moet geopereerd worden omdat hij al zes weken last heeft van zijn pols en hand. Daardoor mist de Canadese coureur de race, terwijl hij zich nog wel als veertiende had gekwalificeerd.

Tsunoda jaagt op eerherstel

Het scheelt vooral voor Tsunoda, die vanaf de achterste plek één auto minder hoeft in te halen in zijn jacht op punten voor Red Bull Racing. De Japanner verzamelde tot dusver zeven van zijn tien punten voor het team van viervoudig wereldkampioen Verstappen. De Nederlander draagt zelf verreweg het meeste bij aan de derde plek in de constructeursstand. Zijn vorige ploeggenoot Liam Lawson pakte in zijn twee races voor Red Bull geen enkel punt.

Stand om constructeurstitel

Het team onder leiding van Christian Horner leek na de succesperiode van Mercedes het te kloppen team en was dat ook enkele jaren. Maar door tegenvallende prestates van met name de tweede coureur naast Verstappen, is Red Bull afgegleden op de grid. Dit seizoen is McLaren verreweg het beste en volgen Mercedes, Red Bull en Ferrari op gepaste afstand van Lando Norris en Oscar Piastri. Het gat tussen de nummers twee, drie en vier is maar vijf punten.