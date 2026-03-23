Alles leek voorspoedig te verlopen voor Max Verstappen tijdens zijn GT3-race op de Nürburgring. De Nederlander dacht de race te hebben gewonnen, maar werd ruim een uur na de finish alsnog gediskwalificeerd. De reden zorgt voor ongeloof bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast.

In de nieuwste aflevering legt Van As haar kompaan Hoog een stelling voor: “De diskwalificatie van Verstappen is puur amateurisme van zijn team.” Die hoeft geen seconde na te denken: “Eens.”

Hoog schetst de situatie: “Wat kan je erover zeggen? Hij kwam als eerste over de finish op de Nürburgring. Hij had er een goed gevoel over en hij was helemaal blij. Hij deed wat hij moest doen.”

Ze vervolgt: “Hij doet dit nu voor de tweede keer: dat hij even uit de Formule 1 stapt en iets anders gaat doen. Hij doet dit als voorbereiding op de 24 uurs race van mei op dit circuit. Hij beleeft niet heel veel plezier aan dit Formule 1-seizoen tot nu toe. Dit is voor hem een lekker uitstapje.”

'Dat doet gewoon pijn'

Daarna komt het moment van de diskwalificatie. “Uiteindelijk dus gediskwalificeerd, omdat ze zeven sets banden hebben gebruikt, terwijl er een maximum van zes sets is toegestaan. Ja… dat doet gewoon pijn en dat is gewoon onhandig en inderdaad amateuristisch. Hoe kan dat nou gebeuren?”

Volgens Hoog is de fout moeilijk te begrijpen. “Teambaas Christian Hohenadel zei dat er binnen het team een fout is gemaakt, waardoor de wedstrijdleiding ze moest diskwalificeren. Hij zei dat het de eerste race als Mercedes-AMG Performance-team op de Nürburgring was. Dus misschien is het een beginnersfoutje geweest. Het zou kunnen. Het neemt niet weg dat het inderdaad een beetje amateuristisch is.”

'You have one job'

Van As vraagt zich hardop af hoe zoiets kan gebeuren. “Zou daar dan niet één iemand moeten bijhouden hoeveel sets er gebruikt worden? Heeft iemand de leiding daarover? Die zeg maar een streep zet elke keer als er een bandensetje gebruikt wordt?” Hoog kan er alleen maar om lachen. “You have one job. Heel knullig.”

Verstappen reed de race in de Nürburgring Langstrecken-Serie op de Nordschleife als voorbereiding op de 24-uursrace van mei op dat circuit, een langgekoesterde wens van de Nederlander. Komend weekend zit hij gewoon weer in zijn Formule 1-auto voor de race in Japan. Daarna volgt een korte pauze, mede doordat races in het Midden-Oosten zijn afgelast.

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. Een mix van actualiteit en anekdotes uit hun topsportcarrière. In deze aflevering gaat het onder meer over het WK atletiek, de nieuwe WK-shirts van Adidas en valpartijen tijdens de Milaan-Sanremo. Beluister de podcast via je favoriete podcastapp of hieronder: