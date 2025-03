Tevreden Max Verstappen doet opvallende onthulling over zijn ideale weertype: 'Kan ik vast oefenen'

Max Verstappen is blij met zijn derde startplek voor de Grand Prix van Australië. De Nederlander had geen al te hoge verwachtingen van de kwalificatie en hoopte Q3 te halen. Dat lukte met gemak, waarna een derde plek het maximale bleek.

"De auto is wel iets verbeterd natuurlijk ten opzichte van gisteren. Maar uiteindelijk het gat dat je ziet in Q3 geeft aan dat we nog niet daar zijn", vertelde Verstappen voor de camera van Viaplay.

"Ik ben blij dat ik derde ben. De balans was niet verkeerd, alleen het is gewoon net wat te langzaam", aldus Verstappen, die aangaf niet verrast te zijn met het gat. "Dat moet je accepteren. Het is het eerste raceweekend en hopelijk dat we nu stappen kunnen zetten met de auto. Maar het is natuurlijk wel een groot gat."

Teren op zijn natuurtalent

Voor Verstappen was het vooraf duidelijk dat hij constant moest rijden en geen fouten mocht maken. "Dat heb ik ook niet gedaan, dus ik ben blij met de prestatie van Q1, naar Q2 en naar Q3", zei hij. "Ik denk niet dat wij de racesnelheid hebben zoals McLaren. Ten opzichte van Ferrari en Mercedes is het lastig. Ik heb ook niet heel lang in VT2 gereden, dus het is allemaal heel lastig voorspellen."

Regendans?

De verwachting is dat de race zondagochtend (Nederlandse tijd) behoorlijk nat zal zijn. Fans van Verstappen rekenen zich al rijk, want de viervoudig wereldkampioen heeft meermaals bewezen goed te zijn onder natte omstandigheden. "Dat zien we morgen wel na de race, of ik er blij mee ben of niet", knipoogde Verstappen.

Want wie denkt dat Verstappen alleen maar aan regen denkt, komt bedrogen uit. "Mij maakt het niet uit of het 40 graden, 20 graden droog of 20 graden nat is. Of ijskoud. Of ijs, ook prima. Gravel ook prima. Kan ik vast een beetje oefenen", grapte Verstappen.