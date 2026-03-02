Na weken van vakanties, wintertesten en speculeren welk team de snelste auto heeft, gaat het nieuwe Formule 1-seizoen eindelijk beginnen. Deze wordt traditiegetrouw afgetrapt met de Grand Prix van Australië. Check hier de (vroege) tijden wanneer Max Verstappen in actie komt.

Uitgerust met een compleet nieuwe bolide start Verstappen aan het nieuwe F1-seizoen. Deze heeft hij grondig kunnen uitproberen tijdens de wintertesten die afgelopen weken plaatsvonden. Deze werden gehouden op de circuits van Barcelona en Bahrein. Het is dit seizoen extra belangrijk voor de coureurs om snel vertrouwd te raken aan hun auto. Vanaf dit jaar gelden er in de Formule 1 namelijk nieuwe regelementen, waardoor de auto's compleet zijn veranderd.

Wintertesten

Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de wintertesten. De teams laten daar nooit het achterste van hun tong zien, maar de nieuwe Red Bull-auto lijkt op het eerste oog nog wat onder te doen ten opzichte van de Mercedessen, Ferrari's en McLarens. De Nederlander behaalde over alle testsessies gezien als beste de vijfde tijd.

Het is dus aan Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar om in Melbourne te laten zien wat hun nieuwe auto écht waard is. De Nederlandse racefans die de opening van het nieuwe F1-seizoen willen zien, moeten komend weekend wel vroeg hun wekker zetten.

Programma GP Australië F1

Vrijdag 6 maart

Eerste vrije training: 02.30 uur - 03.30 uur

Tweede vrije training: 06.00 uur - 07.00 uur



Zaterdag 7 maart

Derde vrije training: 02.30 uur - 03.30 uur

Kwalificatie: 06.00 uur - 07.00 uur



Zondag 8 maart

Race: 05.00 uur - 07.00 uur

Regenrace

De seizoensopener van vorig jaar in Australië was een knallende. In een kletsnatte race wist Lando Norris, die zich later het seizoen voor het eerst tot wereldkampioen kroonde, net aan voor Verstappen te finishen. De kans dat we dit jaar weer een regenrace gaan krijgen is klein. De voorspelling is nu dat het zondag zonovergoten gaat worden in Melbourne.