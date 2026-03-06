Valtteri Bottas keert tijdens de GP van Australië terug in de Formule 1 na een afwezigheid van anderhalf jaar. De Fin rijdt voor het nieuwe team Cadillac, maar had in Melbourne bijna nog een oude straf uit 2024 uit moeten zitten. Tijdens zijn laatste race voor Kick Sauber in Abu Dhabi kreeg hij namelijk een gridstraf die hij mogelijk uit had moeten zitten in Australië.

Bottas zelf maakte er de afgelopen dagen op sociale media al grapjes over toen hij viraal ging onder de fans. Iemand ontdekte dat hij tijdens zijn laatste race in de Formule 1 een gridstraf gekregen had, die hij nog niet ingelost heeft. In 2024 botste hij in de laatste race van het jaar op toenmalig Red Bull-coureur Sergio Perez en moest hij bij de volgende race vijf plekken verder naar achteren starten dan hij in de kwalificatie zou bereiken. Hij stopte echter in de Formule 1 en zat die straf dus nooit uit.

Aangepaste regels

Dat feit kwam in aanloop naar de GP van Australië van zondag 8 maart weer bovendrijven. In de oude regels zou hij, nog voordat hij de eerste echte rondjes op het circuit rijdt, weten dat hij die gridstraf moest inlossen. De Formule 1 heeft echter voor het toch al compleet vernieuwde seizoen 2026 ook die regels aangepast en kwam met een update naar buiten. Daaruit blijkt dat als openstaande straffen ouder zijn dan twaalf maanden, dat ze dan worden geschrapt.

Met schone lei bij Cadillac beginnen

Aangezien de straf op 8 december 2024 werd opgelopen en de GP van Australië op 8 maart 2026 is, zit er meer dan 12 maanden tussen en begint Bottas dus weer met een schone lei aan het nieuwe seizoen. Opmerkelijk genoeg is Perez zijn nieuwe teamgenoot bij het Amerikaanse team Cadillac, dat dit seizoen voor het eerst meedoet. In 2024 botsten de twee nog met elkaar toen ze voor andere teams reden en Bottas dus de straf kreeg.

Strafpunten

Alle 22 coureurs op de grid houden wel hun eerder opgelopen strafpunten op hun superlicentie en daarvan is Oliver Bearman de gevaarlijkste. De Britse coureur van Haas staat tot en met 22 mei op 10 strafpunten. Bij twaalf strafpunten wordt een coureur automatisch één race geschorst. Dat gebeurde sinds de invoering van die strafpunten pas één keer. Haas-coureur Kevin Magnussen was in 2024 de pineut en miste de GP van Azerbeidzjan. Verstappen heeft er drie.