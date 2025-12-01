Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Qatar gewonnen. Hierdoor is de strijd om de wereldtitel nog niet beslist, en komt alles neer op de laatste race van het jaar. Viaplay-analist Tom Coronel reageert vol verbazing over de eindstrijd tegenover Sportnieuws.nl.

Wie een paar maanden geleden durfde te zeggen dat Verstappen dit jaar wereldkampioen zou worden, werd voor gek verklaard. Inmiddels ziet de wereld er totaal anders uit. De Red Bull-coureur heeft zijn achterstand van 104 punten op WK-leider Lando Norris teruggebracht tot slechts twaalf punten, met nog maar één race te gaan. Tot grote verbazing van Coronel: "Dit kan niet. Dit is niet normaal wat hier gebeurt. Dit is typisch autosport wat niet te voorspellen is", zo reageert de Viaplay-analist tegenover Sportnieuws.nl. "Echt waar, ik zei tegen mijn vrouw: 'hoe kan dit?'"

Voordeel

Coronel heeft dan ook niets voor respect voor de Nederlandse coureur. "Maar het knappe vind ik dan altijd weer dat die Verstappen het altijd in zijn voordeel weet te draaien. En dat is waarom hij natuurlijk vier keer wereldkampioen is geworden."

De analist vervolgde: "Als je dan kijkt naar 2021, dat was natuurlijk het moeilijkste jaar. Toen had hij niet de beste auto. En dat heeft hij nu ook weer niet. Dus ja, als je met een stuk mindere auto al met de grotere bekers er vandoor kunt gaan, dan ben je gewoon rijp voor het wereldkampioenschap."

Titelstrijd

Met zijn zege in Qatar heeft Verstappen de titelstrijd in leven gehouden. Hij profiteerde optimaal van een tactische misser van McLaren. Alle coureurs moesten verplicht twee pitstops maken en terwijl bijna iedereen tijdens een vroege safetycar de pitstraat indook, bleven zowel Piastri als Norris buiten. Daardoor pakte Verstappen de overwinning vóór Piastri, terwijl Norris niet verder kwam dan de vierde plaats.

Daardoor gaat het volgende week in Abu Dhabi tussen deze drie om de wereldtitel. Norris leidt nog altijd met 408 punten, maar Verstappen hijgt hem met 396 punten in de nek. Wint Verstappen in Abu Dhabi en eindigt Norris buiten het podium, dan is de Nederlander kampioen. Ook Oscar Piastri, met 392 punten, doet nog mee in de titelstrijd: hij móét winnen en hopen dat Norris niet verder komt dan de zesde plaats.