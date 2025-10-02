Formule 1-team Ferrari is iconisch, roemrucht en uiterst succesvol. Maar dan hebben we het over de geschiedenis van het Italiaanse team. Dit seizoen bungelt Ferrari er een beetje bij. Coureur Charles Leclerc maakt geen geheim van zijn frustraties.

Ten opzichte van vorig seizoen heeft Ferrari een flinke stap terug gezet. Ferrari moest in 2025 na een spannende strijd de constructeurstitel aan McLaren laten. Dit seizoen is met zeven races nog op de kalender de achterstand op de ploeg van Oscar Piastri en Lando Norris opgelopen tot 339 punten. Leclerc staat vijfde in het klassement om de wereldtitel.

"Ik denk dat we als team teleurgesteld mogen zijn", concludeert hij. "Een team als Ferrari hoort niet om een tweede of vierde plaats te strijden."

Grand Prix van Singapore

Leclerc verwacht niet dat hij zondag in zijn Ferrari kan strijden om de winst van de Grote Prijs van Singapore. "Laten we geen wonderen verwachten", zei hij op de persdag van de race in de Aziatische metropool. "Ik heb het gevoel dat we op dit circuit nog meer moeten toegeven op McLaren."

De hitte in Singapore en de scherpe bochten van het stratencircuit zouden in het voordeel van Ferrari kunnen zijn. "Maar McLaren presteert ook vaak goed bij hoge temperaturen", zei Leclerc.

Lewis Hamilton en zijn bulldog Roscoe

De coureur uit Monaco eindigde dit seizoen een keer als tweede en vier keer als derde. Hij verwacht niet dat hij of zijn ploeggenoot Lewis Hamilton dit seizoen nog een wedstrijd wint. "Zeg nooit nooit", zei hij. "Misschien hebben we een kans in Las Vegas omdat daar nog weleens rare dingen kunnen gebeuren."

Hamilton heeft overigens om andere redenen verdriet. De Britse ex-kampioen verloor afgelopen week zijn geliefde bulldog Roscoe. Hij liet de hond inslapen. Ook in de F1-wereld was Roscoe geliefd, want de hond was weleens aanwezig bij F1-evenementen en prijsuitreikingen. "Het was eerlijk gezegd behoorlijk overweldigend om te zien hoeveel mensen geraakt waren", zei de zevenvoudig wereldkampioen voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore op zondag.