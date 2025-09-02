Lando Norris kende afgelopen zondag een horrordag. Hij viel uit met een technisch probleem tijdens de Grand Prix van Nederland. De Britse coureur zag zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri de Nederlandse Grand Prix winnen, waardoor hij zijn voorsprong in het klassement vergroot tot een stevig gat van 34 punten. Met nog negen races te gaan, staat Norris voor de zware taak om Piastri in te halen.

Norris heeft nu al twee races zonder punten achter zijn naam staan. Na zijn botsing met Piastri in Canada werd hij als 18e geklasseerd, en nu scoort hij opnieuw een rampzalige nul punten. Piastri daarentegen is dit jaar in elke race in de punten geëindigd. Daarnaast heeft hij al zeven overwinningen op zijn naam staan. Norris stond vijfmaal op het hoogste trede van het podium.

Het is dit seizoen niemand ontgaan dat McLaren de dominante auto heeft. Wiskundig gezien kan de renstal uit het Verenigd Koninkrijk al tijdens de Grand Prix van Azerbeijzan, die eind deze maand wordt gereden, de constructeurstitel binnenslepen. Dit zou een record zijn. Dit seizoen behaalde het team van McLaren al zevenmaal een één-tweetje. Hierdoor was het gat tussen Piastri en Norris in het WK-klassement lang minimaal. Maar na de DNF van Norris lijkt de weg naar de eerste wereldtitel van Piastri vrij.

Norris staat voor loodzware klus

"Het enige wat ik nu kan doen, is alle races winnen", verklaarde Norris na afloop van de Nederlandse Grand Prix. "Dat wordt zwaar, maar ik ga er alles aan doen. In de kwalificatie zat ik dicht bij de poleposition en mijn racetempo was sterk, dus er zijn zeker positieve punten na deze uitvalbeurt."

"De verschillen zijn flinterdun. Mijn teamgenoot is een goede, sterke en snelle coureur onder alle omstandigheden. Dit keer had ik gewoon pech, het was niet mijn fout. Soms gebeurt dat, dat is de sport. Het maakt de situatie lastiger voor mij en zet me onder meer druk."

Grand Prix van Italië

Norris kan komend weekend tijdens de Grand Prix van Italië al zijn eerste slag slaan in zijn haast onmogelijke missie. Toch zijn de resultaten uit het verleden Piastri beter gezind. Vorig jaar wist de Australische coureur voor zijn teamgenoot te finishen.