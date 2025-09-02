Na een spectaculaire race op Zandvoort strijkt het Formule 1-circus deze week neer op het circuit van Monza. Een baan waar Max Verstappen in het verleden wisselende successen beleefde. Lees hier de tijden voor alle race-actie bij de Grand Prix van Italië.

Verstappen wist al tweemaal de Grand Prix van Italië op zijn naam te schrijven: hij zegevierde in 2022 en 2023. Toch zal de viervoudig wereldkampioen met lichte tegenzin afreizen richting het circuit van Monza. Vorig jaar eindigde hij op een teleurstellende P6. In 2021 clashte de Nederlandse coureur met Lewis Hamilton, waardoor beiden in de grindbak eindigden. Ook in 2020 haalde Max Verstappen de finish van de GP van Italië niet.

Dankzij deze DNF's van Verstappen kende de Grand Prix van Italië in het verleden opvallende winnaars. In 2020 stond Pierre Gasly in een Alpha Tauri op het hoogste treedje van het podium. Tijdens de editie van 2021 wist Daniel Ricciardo zijn laatste grand prix-zege te boeken. Vorig seizoen gaf Charles Leclerc het thuispubliek van Ferrari een reden voor een feestje, door als eerste over de finishlijn te komen.

Valt er dit weekend wel wat te juichen voor de Tifosi?

Een nieuw succes kan de renstal uit Italië wel gebruiken. Ferrari kende in Zandvoort een absolute horrorrace. Beide coureurs vielen uit. Toch is de gifbeker voor de Tifosi nog niet leeg. Dankzij een overtreding voor aanvang van de race op Zandvoort, krijgt Hamilton een gridstraf van vijf plekken voor de aankomende race op de Temple of Speed.

De rijders van McLaren zijn uiteraard weer de grote favorieten voor de eindoverwinning voor de Grand Prix van Italië. Lando Norris zal het meest gebrand zijn op een overwinning. De Brit verloor vorige race de aansluiting op zijn rivaal Oscar Piastri, doordat hij moest uitvallen wegens een defecte motor. Het gat tussen de nummer één en twee in het klassement is inmiddels 34 punten.

Tijden GP Italië F1

Vrijdag 5 september

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00 uur



Zaterdag 6 september

Derde vrije training: 12:30 - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 - 17:00 uur



Zondag 7 september

Race: 15:00 - 17:00 uur

