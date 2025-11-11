Lewis Hamilton heeft dinsdag een speciale boodschap gedeeld voor de 'eerste liefde van zijn leven'. 'Jij bent mijn alles, ik zal voor altijd van je houden', schrijft de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 op Instagram.

'Aan de eerste liefde van mijn leven, mijn moeder', opent Hamilton een lange boodschap op Instagram. 'Ik ben ongelooflijk vereerd en trots om je zoon te zijn. De liefde die jij me hebt gegeven sinds ik voor het eerst ademde, is voor mij de reden om te leven.'

De moeder van Hamilton, Carmen Larbalestier, is zeventig jaar geworden. De Ferrari-coureur gaat verder: 'Bedankt voor je prachtige hart, voor het vrolijk maken van mij en alle anderen met je prachtige lach, voor je kracht en voor je liefde. Ik ben je voor altijd dankbaar en hou meer van je dan ik in woorden kan uitdrukken.'

'Ik zal voor altijd van je houden'

'Om dit leven met jou te mogen delen is het grootste cadeau dat ik me kan wensen', vervolgt de 40-jarige Hamilton. 'Fijne zeventigste verjaardag, mam. Ik kan niet wachten om de rest van onze dagen samen door te brengen. Om met je te lachen, te huilen en avonturen te beleven. Jij bent mijn alles, ik zal voor altijd van je houden.'

Nachtmerrie voor Lewis Hamilton

Het leven is niet alleen maar koek en ei voor Hamilton. Een dag eerder sprak hij nog over de nachtmerrie waar hij in zit bij Ferrari, na afgelopen weekend niet te zijn gefinisht in Brazilië. Hij zei tegen Sky Sports: "De ommekeer van de droom om voor dit ongelooflijke team te rijden naar de nachtmerrie van de resultaten die we hebben gehad, de ups en downs, het is uitdagend."

Hamilton wil niet alles rond Ferrari en de auto afkraken, want hij ziet ook nog wel aanknopingspunten. "Het zou niet goed zijn om te zeggen dat er geen positieve kanten zijn. Als we kijken naar wat Charles in de kwalificatie deed, dan toont dat aan dat de auto bepaalde kwaliteiten heeft. Maar op dit moment moeten we echt vechten met deze moeilijkheden." In het WK-klassement staat Hamilton momenteel op de zesde plaats. In het constructeursklassement staat Ferrari vierde.