Lewis Hamilton heeft zijn eerste seizoen bij Ferrari omschreven als een 'nachtmerrie'. De Engelsman moest in Brazilië opgeven in de GP en was na afloop niet te spreken over race. Hamilton werd zelfs al gelinkt aan een vertrek bij Ferrari en ook daar was hij duidelijk over.

De zevenvoudig wereldkampioen, Hamilton, werd in de eerste ronde van de GP in Brazilië geraakt door de Williams van Carlos Sainz. Daarna schatte de Brit een inhaalpoging op Franco Colapinto van Alpine in de tweede ronde volledig verkeerd in. De monteurs van Ferrari probeerden nog van alles te redden tijdens de pitstop, maar Hamilton kreeg geen grip meer en moest in de 39e ronde opgeven. Ook teamgenoot Charles Leclerc eindigde de race roemloos door een incident waarbij hij een wiel verloor en ook geen rol van betekenis meer kon spelen in de race.

'Dit is een nachtmerrie'

"Dit is een nachtmerrie, en ik leef er al een tijdje in", zei een diep teleurgestelde Hamilton tegenover Sky Sports. "De ommekeer van de droom om voor dit ongelooflijke team te rijden naar de nachtmerrie van de resultaten die we hebben gehad, de ups en downs, het is uitdagend."

Hamilton wil niet alles rond Ferrari en de auto afkraken, want hij ziet ook nog wel aanknopingspunten. "Het zou niet goed zijn om te zeggen dat er geen positieve kanten zijn. Als we kijken naar wat Charles in de kwalificatie deed, dan toont dat aan dat de auto bepaalde kwaliteiten heeft. Maar op dit moment moeten we echt vechten met deze moeilijkheden." In het WK-klassement staat Hamilton momenteel op de zesde plaats. In het constructeursklassement staat Ferrari vierde.

Geruchten over de toekomst

Hamilton wordt door zijn mindere prestaties ook al gelinkt aan een vroegtijdig vertrek bij Ferrari. De Brit rijdt pas een jaar voor de legendarische F1-ploeg en denkt dan ook nog niet aan een afscheid. "Ik heb een lang genoeg contract. We zijn nog te ver verwijderd van gesprekken over een verlenging," legde Hamilton uit in São Paulo. "Meestal onderhandelen we een jaar voor het einde van een contract over een nieuw contract of een verlenging, dus er is nog tijd."