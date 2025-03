'Schuimbekkende' Jos Verstappen woest op chaotisch Red Bull; toekomst zoon Max in gevaar

De puinzooi achter de schermen bij Red Bull zorgen voor een 'schuimbekkende' Jos Verstappen. Veel belangrijke kopstukken vertrekken bij het team van Max Verstappen en tekenen bij concurrenten. Dat vindt vader Jos maar niks.

Ralf Schumacher weet als oud-coureur en huidig analist natuurlijk het nodige over het wereldje. In de podcast Backstage Boxengasse van het Duitse Sky Sport bespreekt hij de matige start van Red Bull aan het nieuwe seizoen, wat Liam Lawson inmiddels al de kop heeft gekost.

Toekomst van Verstappen in gevaar

Schumacher heeft in het verleden al meerdere keren gehint op een vertrek van Verstappen bij Red Bull. "Je hoort op de achtergrond dat Jos al staat te schuimbekken", onthult de Duitser. Hij zou volgens Schumacher vooral ontevreden zijn over het aantal belangrijke namen dat de renstal heeft verlaten, zoals bijvoorbeeld auto-ontwerper Adrian Newey.

"Omdat Max en Jos één zijn, mag je aannemen dat Max op de achtergrond al bezig is (met een eventuele stap, red.), om het zo te zeggen. Ik heb veel zin in wat er gaat komen", vertelt de Duitser over de mogelijke toekomstplannen van Verstappen.

Mercedes als bestemming?

Schumacher denkt dat Verstappen ondanks zijn doorlopende contract tot eind 2028 grote kans maakt om bij Mercedes aan de slag te gaan. "Je kunt duidelijk zien dat er iets op de achtergrond gebeurt", vertelt Schumacher over teambaas Toto Wolff, die in zijn ogen 'erg passief' is over de twee zitjes bij Mercedes. "Hij heeft twee coureurs die hem aan het hart liggen."

De Duitser stelt dat Mercedes een 'luxeprobleem heeft' met George Russell die 'vecht voor zijn toekomst' en Kimi Antonelli, van wie Wolff 'veel houdt'. Beide coureurs hebben een contract tot eind dit jaar. "Ik denk dat George Russell ook het type is dat graag de onbetwiste nummer één is", verwacht Schumacher. Dat is met viervoudig wereldkampioen Verstappen aan boord een heel ander verhaal.

"Hij (Russell, red.) heeft de steun nodig die hij op dit moment heeft, en dat is natuurlijk goed voor hem, want we weten dat je onder druk een of twee fouten kunt maken", aldus Schumacher, die vindt dat Antonelli twee 'solide' races heeft gereden.

Problemen bij Red Bull

Terug naar Max Verstappen en Red Bull. Het slechte nieuws voor het raceteam lijkt zich op te stapelen, waar Jos natuurlijk niet blij over zal zijn. Volgens Thaise media staan ook Christian Horner en adviseur Helmut Marko lijnrecht tegenover de top van het bedrijf.