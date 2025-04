Transferadvies voor 'negatieve' Max Verstappen: 'Zij functioneren niet als teamgenoten'

Het gaat de afgelopen weken misschien wel vaker dan vorig jaar over de toekomst van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen moet het doen met een onbestuurbare Red Bul en dus verwacht men een vertrek. Maar waar heen?

De afgelopen dagen gonst het van de geruchten dat Verstappen Red Bull na dit seizoen zal verlaten, ondanks zijn contract tot eind 2028. Aston Martin, Mercedes en zelfs McLaren en Ferrari worden genoemd als mogelijke bestemmingen voor de viervoudig wereldkampioen.

Aston Martin en Mercedes lijken op papier de meest waarschijnlijke opties, maar volgens Williams-teambaas James Vowles is Mercedes niet de juiste keuze voor de Nederlander.

Geen ideale combinatie

"Max kan het prestatieniveau van een team absoluut verhogen", denkt Vowles. "Niemand zal ontkennen dat hij ongelooflijk is in wat hij doet. We zagen het in Japan, dat was indrukwekkend", aldus Vowles, doelend op de onverwachte pole en overwinning van de Nederlander. "Hulde aan hem."

"Maar hij brengt ook veel negatieve aspecten met zich mee die we niet mogen vergeten. Mercedes heeft een geweldige cultuur met één coureur die het maximale uit de auto haalt en een ander die zich razendsnel ontwikkelt. Ik denk daarom niet dat Mercedes de juiste plek voor Max is."

George Russel en Kimi Antonelli

De coureur die alles uit de wagen haalt, is in Vowles' ogen Russell. En die had vorig jaar flinke ruzie met Verstappen bij de Grand Prix van Qatar. "Ik denk niet dat George Russell en Max Verstappen als teamgenoten kunnen functioneren, ze zijn te verschillend."

Als Vowles in Toto Wolffs schoenen stond, ging hij verder met Russell en de achttienjarige Kimi Antonelli. "Hij boekt elke raceweekend vooruitgang. En laten we niet vergeten dat hij pas vier races heeft gereden. Hij is goed op weg om een zeer sterke coureur te worden, dus ze moeten in hem blijven investeren."

WK-stand

"George Russell presteert ook sterk, daar valt niets op aan te merken. Hij is misschien wat stiller, maar over zijn prestaties dit seizoen is niets negatiefs te zeggen." Wat heet, de Brit staat vierde in de WK-stand op zes punten van Verstappen. McLarens staat met Lando Norris (77 punten) en Oscar Piastri (74) bovenaan.