Teamgenoot Max Verstappen maakt excuses na dure fout, Red Bull in de problemen

Een vroegtijdig einde van de tweede vrije training bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Daar was de teamgenoot van Max Verstappen verantwoordelijk voor. Yuki Tsunoda botste een paar minuten voor tijd tegen de muur en zorgde voor een rode vlag. Daarna werd niet meer geracet.

De Japanner, die sinds zijn thuisrace in Suzaka in de Red Bull zit, was niet eens zo slecht bezig in VT2. Tsunoda stond zesde op iets meer dan een halve seconde van Lando Norris, die een 1.28,267 noteerde. Verstappens teamgenoot was bezig met long runs toen het mis ging. In de laatste bocht van het circuit raakte hij de binnenkant van de muur, waardoor zijn spoorstang afbrak.

Daardoor kwam hij aan de overkant in de muur tot stilstand. "Ik ben oké", vertelde Tsunoda over de boordradio. "Sorry, jongens", verontschuldigde hij zich tegenover de monteurs, die daardoor aankomende nacht flink moeten sleutelen om de auto weer aan de praat te krijgen.

Verbetering Verstappen

Bij de eerste vrije training klaagde Verstappen als vanouds. De Nederlander werd slechts negende, ver achter de verrassende 'winnaar' Pierre Gasly. In VT2 verbeterde hij zich en eindigde hij achter de McLarens. Hij was 0,280 seconde langzamer dan Norris, die ook 0,163 seconde sneller was dan teamgenoot Oscar Piastri. Deze training kan worden gezien als goede graadmeter voor de kwalificatie, omdat die rond hetzelfde tijdstip plaatsvindt.

De nog vrij nieuwe Grand Prix van Saoedi-Arabië werd drie van de vier keer gewonnen door iemand in een Red Bull. In 2022 en 2024 was Verstappen de winnaar, tussendoor greep Sergio Pérez de zege. Bij het debuut won Lewis Hamilton toen nog in zijn Mercedes.

Grapje met Alex Albon

Bij aankomst in Saoedi-Arabië ging het veel over Verstappens toekomst bij Red Bull, die onzeker zou zijn vanwege de matige auto. De hoofdpersoon zelf wilde er weinig kwijt en had vooral aandacht voor de telefoon van Alex Albon. De coureur van Williams liet die liggen bij de persconferentie en daar wisten Verstappen, Gabriel Bortoleto en Fernando Alonso wel raad mee.