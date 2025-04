'Deze vier topteams staan te springen om handtekening Max Verstappen'

Het gaat steeds vaker over een eventueel vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Nederlandse topcoureur zou een clausule in zijn contract hebben staan, die hem bij het Formule 1-team laat vertrekken als de auto niet goed genoeg is. Volgens oud-coureur Ralf Schumacher azen liefst vier topteams op de viervoudig wereldkampioen.

Mercedes en Aston Martin zijn lang niet de enige kandidaten voor de handtekening van wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen, zo bleek deze week. De geruchten over een vertrek van Verstappen bij het in crisis verkerende Red Bull worden steeds hardnekkiger, ondanks dat de topcoureur een contract heeft tot eind 2028.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko gaf na de race in Bahrein openlijk toe dat er een reële kans is dat Verstappen vertrekt. De 27-jarige coureur en zijn entourage kunnen hun ongenoegen over de tegenvallende prestaties van Red Bull steeds moeilijker verbergen.

Twee extra opties

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher was de eerste die de opties voor Verstappen op een rijtje zette, mocht hij besluiten te vertrekken uit Milton Keynes. "Overal is plaats voor Max", legde Ralf uit in de Sky Deutschland-podcast 'Backstage Boxengasse'. "Dit jaar laat hij wederom het verschil zien dat hij als coureur maakt."

"Ik denk dat Mercedes graag plaats voor hem zou vrijmaken, maar ook McLaren zal erover nadenken. Ik denk dat Zak Brown, net als iedereen, geïnteresseerd is in Max."

Verrassende naam

"Er is nog een team dat we constant vergeten, maar dat ook een rol speelt in dit verhaal: Alpine", voegde de Duitser eraan toe. "Flavio Briatore heeft besloten vanaf volgend seizoen op Mercedes-motoren te gokken en kijk eens hoe Pierre Gasly presteerde in Bahrein. De Alpine is niet zo slecht en met de extra 30 pk die de Mercedes-krachtbron met zich meebrengt, zou ik dat team niet uitsluiten. Volgens mij zijn er vier teams die interesse zouden kunnen hebben in Verstappen: Mercedes, Aston Martin, McLaren en Alpine."

Natuurlijk zal Red Bull er alles aan doen om Verstappen te behouden, in ieder geval tot het einde van zijn contract. Maar dat zal afhangen van de prestaties van het team, zoals de bazen van de voormalige wereldkampioenen hebben toegegeven.

