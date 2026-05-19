Voor Max Verstappen liep de 24 uur van de Nürburgring uiteindelijk uit op een grote teleurstelling. Maar de Nederlander maakte desalniettemin veel indruk met zijn skills in de GT3-auto. Zijn teamgenoten waren zelfs zo erg onder de indruk van Verstappen, dat ze hem een opvallende nieuwe bijnaam hebben gegeven.

Lang leek het erop dat Max Verstappen in Duitsland een unieke prestatie zou bereiken. Hij had na racelegende Niki Lauda de tweede coureur ooit kunnen worden die zowel kampioen wordt in de Formule 1, als de winst grijpt op de Nürburgring. Een kapotte aandrijfas gooide echter roet in het eten. Maar met zijn puike inhaalacties en gedurfde rijstijl heeft Verstappen wel een onuitwisbare indruk achtergelaten bij zijn teamgenoten.

'Van een andere planeet'

"Ik vind het geweldig dat hij deze uitdaging aan is gegaan", meent teamgenoot Jules Gounon, in gesprek met PlanetF1. "Hij toont hiermee aan dat hij het niet erg vindt om uit zijn comfortzone te stappen. De Formule 1 is natuurlijk een heel klein wereldje waar ze zich volledig richten op hun eigen specialisme. Dat doen wij ook."

"Om dan meteen naar de meest bizarre endurance-race te komen en daar je debuut te maken. Daar heb ik echt veel respect voor", vervolgt de Franse autocoureur. Gounon is zelfs enkele dagen later nog altijd ondersteboven van Verstappen. "Voor mij is het alsof hij van een andere planeet komt. Hij kwam hier bij ons, iets wat we al jaren doen, en meet zich direct met ons. Dat is echt iets heel bijzonders."

Nieuwe bijnaam

Maar Verstappen viel zeker niet alleen op door zijn uitstekende rijkwaliteiten. "Max is gewoon echt een enorme fan van de autosport", meent de 31-jarige Gounon, die samen met Dani Juncudella een opvallende bijnaam voor de Red Bull-coureur bedacht. "Als je met hem over verschillende dingen praat, blijkt dat hij alles van de autosport weet. Daarom noemen we hem altijd 'Maxipedia'."

Bovendien denkt zijn teamgenoot, die samen met Verstappen op de 38ste plek eindigde, dat het niet alleen voor hen maar ook voor de fans een onvergetelijke ervaring was. "Ik denk dat hij gewoon dol is op deze race, omdat het een fantastische wedstrijd is. Zijn komst heeft het ook nog een stuk specialer gemaakt voor de fans", besluit Gounon, die graag nog eens een team vormt met Verstappen. Dat zal nog wel even duren, want dit weekend staat de Grand Prix van Canada op de planning.

