Uitstekend nieuws voor worstelende Max Verstappen: het weer kan 'spectaculaire race' opleveren in Japan

Max Verstappen kan zich opmaken voor een heel spannende race in Japan. Hoewel hij er de afgelopen drie jaar won, reist hij zeker niet als favoriet af naar Suzuka. Maar het voorspelde weer zou nog wel eens in zijn voordeel kunnen werken.

De Red Bull van Verstappen schuurt namelijk tegen de top aan, maar is toch een fractie langzamer dan de McLaren en in mindere mate de Ferrari en Mercedes. Met een regenbuitje - we kennen allemaal de kwaliteiten van Verstappen op een natte baan - lijkt er opeens een stuk meer mogelijk.

WeerOnline voorspelt op vrijdag een volledig droge dag met zon. Op die dag staan de eerste twee vrije trainingen gepland. Een dag later, met de laatste vrije training en de kwalificatie, is het al wat bewolkter. Eventuele neerslag wordt pas ná de kwalificatie verwacht. Daar wordt een stuntje voor Verstappen dus wat lastiger.

Spectaculaire race

Maar het weermedium meldt vervolgens wel dat er 'kans is op een spectaculaire race' op zondag. 'De regen op zaterdagavond is een voorbode voor wisselvallige en daardoor spannende omstandigheden op de zondag', schrijft het. 'Er trekken tijdens de race buien over het circuit, maar er zijn ook droge momenten met wat zonneschijn. Per ronde kan het weerbeeld dan ook veranderen met natte of droge omstandigheden.'

Het is dus best de moeite waard om wederom vroeg de wekker te zetten op zondag voor een Formule 1-race. Nadat de Grand Prix van Australië om 5 uur startte en de race in China om 8 uur, gaan de lichten in Japan om 7 uur uit. Daar is het dan zeven uur later en dus 14.00 uur.

Max Verstappen

Ondanks de gematigde snelheid van de Red Bull, wist Verstappen al wel op het podium te komen in Australië en bij de sprint in China. Daarnaast hield de Nederlander een goed gevoel over aan het laatste deel van de race in Beijing. Verstappen: "De prestaties in dat deel waren veelbelovender en we zagen veel meer snelheid in de auto."

"Het team heeft hard gewerkt om onze prestaties te optimaliseren en ik ben deze week ook weer terug geweest in de fabriek op de simulator."