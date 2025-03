GP Japan F1 | Max Verstappen is de nieuwe koning van Suzuka: dit zijn de tijden

Max Verstappen reist voor de derde race van het seizoen af naar Japan, waar hij de afgelopen jaren de absolute koning bleek. In 2022, 2023 en 2024 was hij de snelste op Suzuka. Lukt hem dat dit jaar weer? Zie hier de tijden voor de Grand Prix van Japan. In 2022 pakte Verstappen zelfs de wereldtitel in het Aziatische land.

Net als in China kon de GP van Japan een aantal keer niet doorgaan door de coronapandemie. Na die 'pauze' van twee jaar was het Verstappen die telkens als eerste over de finish kwam. Die drie racewins is overigens nog lang niet genoeg voor het record: Michael Schumacher won zes keer in Japan en de teller van Lewis Hamilton staat op vijf.

De Brit is nog altijd actief in de Formule 1: na jaren voor Mercedes te hebben gereden, maakte hij afgelopen winter de overstap naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal hoopt Hamilton weer mee te gaan doen om de wereldtitel. Daar heeft hij er al zeven van, ook een gedeeld record met Schumacher.

Baan heeft Nederlandse ontwerper

De baan in Japan is door een Nederlander ontworpen: Hans Hugenholtz. Of John Hugenholtz, zoals ze in het buitenland zeiden. Zijn achternaam herken je mogelijk van de Hugenholtzbocht op het circuit van Zandvoort, de plek waar hij jarenlang directeur was. Suzuka is het enige circuit ter wereld dat een 8-vorm heeft en dus een plek waar het circuit over een ander deel van de baan heen gaat.

De race in Japan is ook de plek waar Verstappen in 2022 zijn tweede wereldtitel pakte. Inmiddels is de grand prix naar voren gehaald, omdat de Formule 1 minder wil reizen en zo minder vuil wil uitstoten. Veel Aziatische races zitten dus 'bij elkaar' op de kalender.

Tijden GP Japan F1

Vrijdag 4 april

Eerste vrije training: 04.30 uur - 05.30 uur

Tweede vrije training: 08.00 uur - 09.00 uur



Zaterdag 5 april

Derde vrije training: 04.30 uur - 05.30 uur

Kwalificatie: 08.00 uur - 09.00 uur



Zondag 6 april

Race: 07.00 uur - 09.00 uur

Max Verstappen reist na Grand Prix van China direct terug naar Japan voor een spa met Kelly Piquet Kelly Piquet zit al weken in Japan en moest afgelopen weekend haar vriend missen wegens de Grand Prix van China. Max Verstappen vloog na zijn zege in Shanghai als de wiedeweerga terug naar Tokio.

Max Verstappen

Vorig jaar verbleef Verstappen voor een lange periode in Japan, mede omdat zijn vriendin Kelly Piquet en haar dochter Penelope van de stad Tokio aan het genieten waren. Zelfs na de Grand Prix van China keerde de viervoudig wereldkampioen direct terug naar Tokio om met zijn geliefde te zijn.