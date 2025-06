McLaren-teambaas Andrea Stella wuift de suggesties weg dat het Formule 1-team zogeheten 'teamorders' zal gebruiken om de ene coureur voorrang te geven op de ander als de situatie daar om vraagt. Die geluiden gingen op na de crash tussen hun twee coureurs vlak voor het einde van de Grand Prix van Canada.

Lando Norris reed achterop Oscar Piastri, waardoor de Brit uitviel en de kampioenschapsleider als vierde eindigde. Zijn voorsprong in het klassement slonk daardoor naar 22 punten. De twee McLaren-coureurs hebben een goede relatie en het incident in Canada was het eerste controversiële moment tussen hen in de titelstrijd.

'Dat is enorm belangrijk'

Teambaas Stella verduidelijkte dat McLaren maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten niet meer voorkomen, maar zonder de coureurs de mogelijkheid te ontnemen om tegen elkaar te racen. "Dat coureurs tegen elkaar kunnen racen is belangrijk voor ons," legde Stella uit. "Wij waarderen het racen en proberen de coureurs de vrijheid te geven om te racen. We geven daar de voorkeur aan boven controle vanuit de pitmuur. Want als iedereen dat doet, verdwijnt het echte racen."

'We willen ze de kans geven'

Stella legde uit dat McLaren zich ervan bewust is dat als het team zich bemoeit met de strijd op de baan, dit ook tot gevaarlijke situaties kan leiden. "We willen Lando en Oscar de kans geven om te racen, zodat de titel aan het einde van het seizoen wordt bepaald door hun prestaties en vaardigheden, door wat ze gedurende het seizoen hebben laten zien," voegde de Italiaan eraan toe. "Anders kunnen de coureurs denken dat de resultaten afhangen van de controle van het team en niet van hun prestaties op de baan."

Incident met Max Verstappen en Daniel Ricciardo

Incidenten zoals op het circuit in Montreal gebeuren vaker. Bij Mercedes zaten Lewis Hamilton en zijn voormalig teamgenoot Nico Rosberg elkaar weleens dwars. Bij Ferrari gebeurde het tussen Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. Max Verstappen botste tijdens de GP van Azerbeidzjan eens op het achterwiel van toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardio bij Red Bull Racing.

GP van Oostenrijk

Eind juni staat de volgende race op het programma. Dan wacht in Oostenrijk de 'thuisrace' van Red Bull. Het is dan zaak dat Yuki Tsunoda uit de buurt blijft van Verstappen, al is de Japanner daar dit seizoen nogal goed in.