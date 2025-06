Red Bull-baas Christian Horner heeft nog het volste vertrouwen in coureur Max Verstappen dit Formule 1-kampioenschap. De Nederlander jaagt op zijn vijfde wereldtitel, maar moet dan wel McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris inhalen.

Na tien races in het Formule 1-seizoen staat Verstappen derde in het rijdersklassement. Hij heeft 43 punten goed te maken op Piastri en staat 21 punten achter op Norris.

Ex-topcoureur doet keiharde beschuldiging aan het adres van Max Verstappen-concurrent: 'Daarom deed hij dat' Er was na de Grand Prix een hoop te doen om het moment tussen George Russell en Max Verstappen. Zo was Red Bull van mening dat de Brit opzettelijk voor een onveilige situatie zorgde toen hij achter de safety car reed. Hij stapte plots op de rem, waardoor Verstappen langszij reed. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat Russel deze actie met opzet deed.

Zijn renstal Red Bull Racing staat op de vierde plek bij de constructeurs. Teamadviseur Dr. Helmut Marko heeft de strijd om de constructeurstitel al opgegeven, maar Horner blijft erin geloven. Volgens hem is het seizoen pas net begonnen en is alles nog mogelijk.

Dat vertrouwen komt voort uit de prestatie tijdens de Grand Prix van Canada afgelopen weekend. Verstappen werd tweede achter George Russell. Piastri eindigde als vierde, terwijl Norris chrashte na een botsing met zijn teamgenoot. “Daar hebben we de achterstand iets verkleind, maar we lopen nog steeds aanzienlijk achter op McLaren in beide kampioenschappen. We geven echter niet op en blijven hard werken”, zegt Horner.

George Russell neemt het op voor Max Verstappen na veelbesproken moment: 'Hij wist het niet eens!' Het bleef nog lang onrustig na de Grand Prix van Canada. George Russell wist pas zes uur na de race zeker dat hij had gewonnen in Montreal door protesten van Red Bull. De Engelsman wilde voorkomen dat mensen met hun vinger naar Max Verstappen als schuldige zouden wijzen.

Auto verbeteren

Er kan nog veel gebeuren volgens de Brit. “Er komen nog veel races aan, inclusief sprintweekenden, waarin veel punten te verdienen zijn", legt hij uit. "Als we deze lijn kunnen doortrekken, de auto blijven verbeteren en het gat dichten, is alles nog mogelijk. De strijd moet nog beginnen, we geven ons niet gewonnen.”

Volgend weekend heeft Verstappen de taak om de achterstand met de McLarens verder te verkleinen. Dan staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Verstappen won op de Red Bull Ring in 2018, 2019, 2021 en 2023. Vorig jaar won Russell.

Familie Max Verstappen bereidt zich voor op huwelijk: 'Bruidsjurken passen' Een mooie dag voor de familie van Forumle 1-coureur Max Verstappen. Zijn moeder en zus gingen namelijk op pad voor een bijzondere zoektocht. Binnenkort vindt er een huwelijk plaats in de familie en daar hoort natuurlijk een jurk bij.

Zus Victoria

Ondertussen houdt zijn zus Victoria zich met heel andere zaken bezig. Zij bereidt zich namelijk voor op haar huwelijk met verloofde Tom Heuts. Wanneer de trouwerij zal plaatsvinden is niet bekend, maar ze heeft in ieder geval al een jurk uitgezocht. Woensdag ging ze met onder andere haar moeder op pad om bruidsjurken te passen.