Veelbesproken F1-commentator gaat stug door: 'Snap dat niet heel Nederland op Olav Mol zit te wachten'

Olav Mol is al een kleine 35 jaar werkzaam in de wereld van de Formule 1. Hij zag in die decennia de populariteit van de sport groeien met, tja, F1-snelheid. Ook werd hij ondertussen zelf een bekende Nederlander, met alle voordelen en nadelen die dat oplevert. Daarover spreekt Mol openhartig.

"De sport is uitermate gezond, heel knap", zegt hij tegen De Telegraaf naar aanleiding van zijn boek 75 jaar Formule 1. "De populariteit is de laatste jaren, en niet alleen in Nederland, enorm gegroeid. Terwijl het een heel moeilijke sport is, met bergen regels. Dan komen we precies op het kwaaltje."

Populariteit van F1

Die regels zijn te complex, meent Mol, en worden ook niet consistent geïnterpreteerd of toegepast. Wel leveren ze voldoende stof op voor verhitte nabeschouwingen en discussies, wat ook weer helpt om de F1 in beeld te houden bij sportliefhebbers.

Dat geldt eveneens voor de serie Drive to Survive van Netflix. "Ik wil niet zeggen dat het inmiddels richting Goede tijden, slechte tijden gaat, maar er wordt nu wel veel in gescript. Je ziet gesprekken die nooit daadwerkelijk zo hebben plaatsgevonden", stelt Mol.

'Onsympathieke' Max Verstappen 'doet aan zijn vader denken' tijdens GP Hongarije, wereldkampioen onder vuur Max Verstappen was volgens Formule 1-commentator Olav Mol 'onsympathiek' bij het Grand Prix-weekend in Hongarije. Het werd volgens Mol 'steeds erger en erger' en deed hem denken aan vader Jos Verstappen.

Max Verstappen

Mol maakte de opkomst van Max Verstappen mee. Mede daardoor, of laten we eerlijk zijn: vooral daardoor, is er in Nederlandse media stukken meer aandacht voor 'de koningsklasse van de autsport'.

Mol heeft er dubbele gevoelens bij. "Wie had ooit gedacht dat Nederlanders naar een Grand Prix in Baku zouden gaan? Maar de mensen van de Orange Army zijn de eersten die afhaken als Max volgend jaar niet verder in de competitie komt."

Ziggo-commentator Jack Plooi over F1-rechten die bij Viaplay blijven: 'Geen idee wat er misging' Jack Plooij had gehoopt dat de zender Ziggo de rechten zouden krijgen om F1-races live uit te zenden. Dan konden hij en Olav Mol weer live commentaar geven. Ziggo greep mis: volgens kenners in de rechtenbiznizz heeft Viaplay een nieuw contract bedongen. De voormalig tandarts reageert nu op het teleurstellende nieuws.

Ziggo

In 2022 verloor Ziggo, waarvoor Mol werkt, de uitzendrechten van de Formule 1 aan Viaplay. Dat streamingplatform verzocht Mol niet om zich bij hen aan te sluiten. Daardoor is Mol nu al drie jaar geen commentator meer bij wedstrijden. Dat deert hem niet zoveel.

"Ik doe mijn werk nog steeds met dezelfde toewijding en lol", aldus Mol. "Mensen zullen zich altijd tegen de gevestigde orde en succes afzetten. Ik snap heel goed dat niet heel Nederland op Olav Mol zit te wachten. Maar dit is toevallig mijn baan. Er zijn ook collega-commentatoren naar wie ik het prettiger vind om naar te luisteren dan anderen."