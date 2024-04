Ziggo-commentator Jack Plooi over F1-rechten die bij Viaplay blijven: 'Geen idee wat er misging'

Jack Plooij had gehoopt dat de zender Ziggo de rechten zouden krijgen om F1-races live uit te zenden. Dan konden hij en Olav Mol weer live commentaar geven. Ziggo greep mis: volgens kenners in de rechtenbiznizz heeft Viaplay een nieuw contract bedongen. De voormalig tandarts reageert nu op het teleurstellende nieuws.

Plooij was te gast bij De 538 Ochtendshow en zei daarin: "Ik ben heel verdrietig. Waarom het mis ging? Ik heb geen idee. Ik heb mijn baas nog niet gesproken, dus ik ken de details nog niet. Het schijnt dat er volgende week een officieel bericht komt, maar Erik van Haren, journalist van De Telegraaf, is altijd goed ingelicht, dus die dacht: ik breng het vast."

Viaplay vs Ziggo

Volgens Plooij heeft Viaplay een lager bod ingediend dan Ziggo. Daarom is het voor hem lastig te begrijpen waarom toch is gekozen voor Viaplay, dat sinds 2022 de rechten in handen heeft. Het bedrijf Liberty Media is de eigenaar van de Formule 1 en Ziggo is weer een dochteronderneming van Liberty Media. "Snap jij het nog?", zegt Plooij.

Teleurgesteld

Vervolgens speculeert Plooij over de aspecten die ook meewogen voor Liberty. "Ik hoor ook uit het geruchtencircuit dat het een rol speelt dat Viaplay in meerdere landen al hele goede deals heeft, en dat ze daarom deze deal gekregen hebben. Ik moet dus nog even afwachten wat er volgende week gezegd word. Ik ben ook wel teleurgesteld."

Chris Woerts

De afgelopen weken werd er door marketingdeskundigen en insiders in de tv-wereld volop gespeculeerd over de rechtenstrijd. Chris Woerts had het idee dat Ziggo aan de winnende hand was. En ook Plooij hintte laatst op een terugkeer van de F1 op Ziggo.