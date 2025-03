Lewis Hamilton ontdekt nieuw Formule 1-talent in beroemde acteur: 'Hij is razendsnel'

Lewis Hamilton is zwaar onder de indruk geraakt van de racekwaliteiten van acteur Brad Pitt. De 61-jarige Amerikaan is een van de hoofdrolspelers in de film F1, die op 25 juni wordt uitgebracht. "Het was echt indrukwekkend", aldus Hamilton.

De Britse Ferrari-coureur zag dat Pitt veel talent heeft in de autosport. "Het was echt indrukwekkend om te zien hoe Brad met een snelheid van meer dan 290 kilometer per uur rondreed, want dat is niet iets wat je zomaar even leert", zei de zevenvoudig Formule 1-kampioen in een opgenomen commentaar tijdens een evenement waarin de trailer werd getoond.

"Brad Pitt is razendsnel en deze Hollywoodfilm wordt de meest authentieke racefilm ooit", aldus Hamilton, die medeproducent is.

Omgebouwde F2-auto's

De 61-jarige Pitt speelt in de film Sonny Hayes, een gepensioneerde coureur die terugkeert in de Formule 1 om als mentor de talentvolle Joshua Pearce (Damson Idris) bij te staan.

Opnames voor de film werden gemaakt tijdens grand-prixweekeinden, waarbij Pitt en Idris in omgebouwde Formule 2-auto's reden. Het fictieve team APX had een eigen garagebox en pitmuur. De toeschouwers hadden vaak niet eens in de gaten dat er een Hollywoodster aan het racen was.

'Groot natuurlijk talent'

Volgens regisseur Joseph Kosinski heeft de 40-jarige Hamilton het verhaal vormgegeven en wilde hij er al vroeg zeker van zijn dat Pitt echt kon rijden. "Als Brad niet kon rijden, zou deze hele film niet werken. Lewis was erg blij toen hij ontdekte dat Brad vanaf het begin al over een groot natuurlijk talent beschikte", zei Kosinski.

"Ik weet niet waar hij dat vandaan heeft. Hij rijdt motor, wat er volgens mij iets mee te maken heeft, maar hij is gewoon een heel getalenteerde, van nature begaafde coureur. Dat gaf Lewis veel vertrouwen dat we een kans zouden maken deze film te realiseren."

Nieuw Formule 1-seizoen

Voor Hamilton begint dit weekend het nieuwe Formule 1-seizoen. Het eerste raceweekend van het wereldkampioenschap vindt plaats van 14 tot en met 16 maart in Australië. Het is het eerste seizoen bij Ferrari voor de coureur.