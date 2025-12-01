Tom Coronel denkt dat Max Verstappen toch te kort gaat komen voor het prolongeren van zijn wereldtitel in de F1. Dat vertelt de Viaplay-analist in gesprek met deze site. Coronel denkt dat het huidige voordeel dat Lando Norris heeft te veel is, ook voor Verstappen.

"Zij zijn net even wat completer, maar McLaren heeft nog steeds de betere auto", vertelt Coronel over het verschil tussen het team achter McLaren en de ploeg achter Red Bull Racing. De Viaplay-analist denkt ook dat de Nederlander net te laat is begonnen aan zijn opmars en is van mening dat de twaalf punten voorsprong die Norris heeft genoeg is om het af te maken. "Max staat nog steeds twaalf punten achter. Het wereldkampioenschap blijft spannend tot de laatste week, maar in principe is het een eitje voor Lando Norris om hem af te maken."

'Alles bij Verstappen is gewoon beter'

Coronel is wel van mening dat Norris niet direct de terechte wereldkampioen is. Hij vindt Verstappen nog altijd de beste en hoopt dat dit ook in de WK-ontknoping zo zal zijn. "Ik hoop het, want hij heeft het wel verdiend. Je zat 114 punten achter en nu maar twaalf. Je bent gewoon de betere coureur, alles is gewoon beter. Alleen je hebt niet de betere auto. En een kampioenschap wordt verdeeld over een heel seizoen. In Hongarije ging het minder en hij had die error in Barcelona. Achteraf is dat de koe in de kont kijken en daar hebben we helemaal niks aan. Dit is nu wat de stand is."

Toch denkt Coronel dat Verstappen geen grote kans meer maakt, mits er weer iets misgaat bij McLaren. "Lando kan hier gewoon heel berekenend rijden, zoals hij eigenlijk de laatste races doet. Helaas is het voordeel van Lando te groot. Hij kan nog steeds door berekenend rijden wereldkampioen worden. Alleen zodra ze bij McLaren of hij zelf een fout maakt, dan zijn ze echt de klos. Dan gaat het kampioenschap mee met Verstappen."

Andrea Kimi Antonelli

De voorsprong die Norris op Verstappen heeft, kon zelfs nog minder zijn. Andrea Kimi Antonelli reed lange tijd voor Norris in de GP van Qatar op plek vier. De Italiaan maakte echter een fout, waardoor de Engelsman hem kon inhalen. "Antonelli had twee dingen. Hij had Sainz voor zich, maar hij wilde naar het podium. Je zag dat hij hem heel voorzichtig aan het binnen hengelen was, want je zag dat Sainz wel een probleempje had. Met Norris achter hem, moest hij all-in gaan. En dat is dan ook de druk voor een rookie. Je neemt iets te veel risico en dan krijg je een tik op de neus op deze manier."