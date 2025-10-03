Lewis Hamilton kwam donderdag nog altijd verdrietig naar het circuit in Singapore, waar hij dit weekend weer 'gewoon' geacht wordt om te werken. De Formule 1-coureur van Ferrari verloor afgelopen week zijn geliefde hond Roscoe en moest er tijdens het mediamoment voorafgaand aan de GP van Singapore natuurlijk over praten.

Hamilton is "overweldigd" door de steun die hij heeft ontvangen na het overlijden van zijn hond Roscoe. Hamilton bedankte donderdag de mensen uit de hechte Formule 1-wereld en daarbuiten voor hun steunbetuigingen na het overlijden van zijn geliefde hond. De bulldog werd zondag ingeslapen nadat hij een longontsteking had gekregen en werd twaalf jaar oud.

'Behoorlijk overweldigend'

Hamilton zei dat het de "moeilijkste beslissing" van zijn leven was om Roscoe te laten inslapen. De Britse Ferraricoureur miste vorige week een Formule 1-bandentest in Italië om bij zijn zieke viervoeter te zijn. Roscoe was sinds 2013 een vaste gast bij F1-evenementen en prijsuitreikingen van Hamilton, die de hond adopteerde."Het was eerlijk gezegd behoorlijk overweldigend om te zien hoeveel mensen geraakt waren", zei de zevenvoudig wereldkampioen voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore op zondag.

'Zij geven zoveel liefde'

"Het was hartverwarmend om te zien. Ik heb niet op alles en iedereen kunnen reageren. Hij was het belangrijkste in mijn leven dus het was een hele moeilijke situatie. Er zijn zoveel mensen over de wereld die hier doorheen zijn gegaan en zij weten hoe het is. Ze geven zoveel liefde en dat is een geweldige ervaring."

'Nu kijk ik er weer naar uit'

Maar nu roept het werk weer. Het zware circuit van Singapore is hem gunstig gezind. Na Sebastian Vettel reed hij de meeste rondes aan kop. Maar bij Ferrari, het team waar hij sinds dit seizoen voor rijdt, gaat het nog niet al te best. "Er zijn heel veel mensen die een goed resultaat van mij verdienen. Het team, de mensen die mij al een hele tijd volgen en alle mensen die wat hebben laten weten en hun steun hebben betuigd voor Roscoe. Op dit soort momenten zie je dat mensen er echt voor je zijn. Nu kijk ik er weer naar uit om in de auto te stappen."