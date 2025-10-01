Lewis Hamilton maakt zich op voor de Grand Prix van Singapore. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 had de afgelopen dagen echter andere dingen aan zijn hoofd. Zijn trouwe viervoeter Roscoe overleed namelijk. In een hartverwarmend bericht op Instagram spreekt Hamilton zijn liefde uit voor een goede vriendin: "Er is niemand zoals jij."

De 13-jarige bulldog van Hamilton kampte al een flinke poos met gezondheidsproblemen. Afgelopen weekend kreeg hij (opnieuw) een longontsteking, waardoor de F1-coureur met hem naar de dokter ging. Roscoe werd onder narcose gebracht, waarbij zijn hart stopte. Artsen wisten de hartslag wel terug te krijgen, maar Hamiltons viervoeter belandde in coma.

Na vier dagen aan de beademing hakte Hamilton de hartverscheurende knoop door om Roscoe in te laten slapen. 'Ik moest de moeilijkste beslissing van mijn leven nemen en afscheid nemen van Roscoe', deelde Hamilton. 'Hij is op 28 september in mijn armen overleden.'

Dankwoord aan goede vriendin

Bij wie Hamilton kon uithuilen, was zijn 'geweldige vriendin' Kirstin. Op zijn eigen Instagram Story stuurde hij een dankwoord naar de vrouw die Roscoe en Coco (overleed in 2020) trainde. 'Dankzij haar dat Roscoe zo lang heeft geleefd', verzekert Hamilton. Kirstin zorgde voor Roscoe als hij met de Formule 1 - of voor andere zaken - op reis was.

'Ze hield van hem alsof hij van haar was. Ze was er elke dag, de hele dag. Zelfs met een gezin en andere honden om voor te zorgen, heeft ze geen dag gemist', looft Hamilton haar. Samen namen ze afscheid van Roscoe toen hij stief. 'Ik ben zo dankbaar dat ze in mijn leven en Roscoes leven was. Er is niemand zoals jij, Kirstin. Dankjewel.'

Grand Prix van Singapore

Hamilton zal ongetwijfeld sportiefs iets moois willen neerzetten voor Roscoe bij de aankomende Grand Prix van Singapore. De Brit weet hoe het is om te winnen op het Marina Bay Street Circuit. Hamilton was er vier keer de beste, waarvan de laatste keer in 2018. Toen reed de Brit nog voor het dominante Mercedes. Bij Ferrari wacht Hamilton nog altijd op zijn eerste podiumplek in een (reguliere) race.