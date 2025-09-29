Een moeilijke periode voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 heeft verdrietig afscheid genomen van één van zijn beste vrienden. "Vereerd dat ik mijn leven heb gedeeld met zo'n prachtige ziel."

Hamilton heeft zijn hond Roscoe namelijk in moeten laten slapen. De Britse coureur van Ferrari schrijft op Instagram: 'Na vier dagen op de beademing, vechten met alle kracht die hij had, moest ik de moeilijkste beslissing van mijn leven nemen en afscheid nemen van Roscoe.'

'Hij stopte nooit met vechten, tot het einde', schrijft Hamilton in zijn eerbetoon. 'Ik voel me zo dankbaar en vereerd dat ik mijn leven heb gedeeld met zo'n prachtige ziel, een engel en echte vriend. Roscoe in mijn leven brengen was de beste beslissing die ik ooit heb genomen, en ik zal de herinneringen die we samen hebben gemaakt voor altijd koesteren.'

'In mijn armen overleden'

'Hoewel ik Coco (zijn andere hond, red.) verloor, was ik nog nooit eerder geconfronteerd met het inslapen van een hond, hoewel ik weet dat mijn moeder en vele goede vrienden dat wel hebben gedaan. Het is een van de pijnlijkste ervaringen en ik voel een diepe verbinding met iedereen die het verlies van een geliefd huisdier heeft meegemaakt. Hoewel het zo moeilijk was, was het hebben van hem een van de mooiste delen van het leven - om zo diep lief te hebben en om terug geliefd te worden.' Coco overleed in 2020, op zesjarige leeftijd, vermoedelijk aan een hartaanval.

Hamilton bedankt iedereen die Roscoe in de afgelopen jaren lief heeft gehad en sluit vervolgens af met een pijnlijk bericht: 'Hij is op 28 september in mijn armen overleden.'

Grand Prix van Singapore

Hamilton maakt zich ondertussen op voor de volgende race in het Formule 1-seizoen: de Grand Prix van Singapore, komend weekend. De Brit wacht nog op zijn eerste zege met Ferrari, het team waar hij sinds dit jaar voor rijdt. Hij won al wel eens een sprintrace met de Italiaanse renstal.