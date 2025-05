Vernietigende kritiek op concurrenten van Max Verstappen: 'Enzo Ferrari draait zich om in zijn graf'

Ferrari heeft voor ophef gezorgd in de aanloop naar de Grand Prix van Miami. Zo maakte het team bekend dat coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc dit weekend een heuse metamorfose ondergaan. Ook de auto gaat er naar anders uitzien dan normaal, iets wat niet in goede aarde valt bij veel fans.

Vorig jaar verscheen Ferrari in Miami met een afwijkende livery. De aanleiding destijds was de nieuwe samenwerking met HP. Ter ere van die sponsordeal kreeg bolide blauwe accenten, een opvallende, maar stijlvolle aanpassing die goed werd ontvangen door fans én pers.

Jubileum

Ook dit jaar rijdt Ferrari in Miami met een speciale livery. Op Instagram deelde het team de foto's van de auto. En wat blijkt: in plaats van een volledig rode auto, is de achterkant nu blauw. Dit is ter gelegenheid van het 1-jarige jubileum van de samenwerking tussen Ferrari en HP.

Keiharde kritiek

Deze blauwe staart valt echter niet helemaal in de smaak bij de fans, en dat is een understatement. In de reacties op de Instagram-post wordt er vernietigend gereageerd. "Ik had al lage verwachtingen, en ik ben nog steeds teleurgesteld", zo leest een reactie.

Een andere Instagram-gebruiker reageert nog kritischer: "Enzo Ferrari draait zich om in zijn graf", zo schrijft hij in zijn reactie die door dertienduizend man is geliket. Sommige mensen worden er zelfs misselijk van: "Ik moest hier bijna van overgeven. wtf is dit?"

Niet het enige team

Ferrari is niet het enige team dat in Miami met een speciale livery gaat rijden. Zo zullen de coureurs van Racing Bulls ook in een speciale bolide aantreden dit weekend. Liam Lawson en Isack Hadjar mogen punten proberen te halen in een felroze auto. Het team deelde op woensdag foto's van de bolide.

De reacties op deze auto zijn een stuk positiever dan die van Ferrari. "Kijk, zo doe je een livery voor Miami!!!", leest een reactie met ruim veertienduizend likes. "DAT IS EEN GOEIE SPECIALE LIVERY", schrijft iemand anders.

Uiteindelijk maakt het niet heel veel uit hoe de auto eruit ziet, zolang hij maar goed rijdt. We zullen dit weekend zien of dat het geval is. De Grand Prix van Miami start zondag 4 mei om 22:00 uur Nederlandse tijd.