Ferrari breekt opnieuw met traditie: Lewis Hamilton en Charles Leclerc ondergaan metamorfose voor race in Miami

Ferrari houdt de gemoederen opnieuw bezig in aanloop naar de Grand Prix van Miami. In een video op het Instagram-kanaal van de renstal ondergaan coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton namelijk een enorme metamorfose. De twee dragen normaal gesproken het iconische rood van Ferrari, maar ruilen die kleur voor de aanstande race in voor totaal wat anders.

De Formule 1 doet komend weekend voor de eerste keer dit seizoen de Verenigde Staten aan en het circus strijkt dan neer in het altijd levendige en visueel uitgesproken Miami. Juist op dit circuit grijpen teams graag de kans aan om met een speciaal uiterlijk te verschijnen en Ferrari lijkt daar opnieuw in mee te gaan.

Speciale livery krijgt vervolg in Miami

In een recent gepubliceerde Instagram-video in samenwerking met HP zagen we Leclerc en Hamilton al samen met ontwerpers turen naar een computerscherm vol ontwerpen voor de livery van de auto. De video eindigt op veelzeggende wijze: de vijf rode startlichten gaan één voor één aan, maar het laatste licht... kleurt blauw.

Ferrari reed vorig jaar in Miami ook al in een afwijkende kleurstelling. De gelegenheid toen? De kersverse samenwerking met HP. Om die nieuwe sponsordeal te vieren, werden op de SF-23 blauwe accenten aangebracht. Een opvallend, maar stijlvol eerbetoon dat goed werd ontvangen door fans én pers.

Metamorfose

Door een nieuwe video lijkt het erop dat Ferrari opnieuw zoiets gaat doen, want coureurs Hamilton en Leclerc hebben een metamorfose ondergaan. Ze zijn normaal te zien in het iconische rood, maar dragen komend weekend in Miami een wit t-shirt en ook de pet heeft die kleur. Het team heeft nog niets bekendgemaakt over de kleur van de auto, maar die aankondiging laat waarschijnlijk niet lang op zich wachten. Het is alleen de vraag of het team dan voor het wit of juist voor het blauw gaat kiezen.

Blauw als protestkleur

Als Ferrari voor de combi van blauw en wit gaat, is dat geen toeval. In 1964, tijdens een conflict met de Italiaanse autosportfederatie, besloot Enzo Ferrari om zijn auto's niet in het traditionele rood te laten starten. In plaats daarvan verschenen de Ferrari's in blauw-witte NART-kleuren op de grid. Het werd een succes: John Surtees kroonde zich dat jaar tot wereldkampioen in een blauwe Ferrari.

De officiële onthulling volgt op 30 april, maar tot die tijd blijft de spanning voelbaar, zowel bij fans als in de paddock. Eén ding is zeker: als Ferrari zijn iconische rood opnieuw inruilt, kijkt de hele Formule 1-wereld mee.