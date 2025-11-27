Na afgelopen raceweekend ligt de strijd om het F1-kampioenschap weer wat opener. Al heeft Max Verstappen geluk nodig om voor de vijfde keer wereldkampioen te kunnen worden. Dat zei de 28-jarige coureur van Red Bull bij een persmoment in aanloop naar de GP van Qatar.

"Natuurlijk is het gat kleiner geworden, maar het zijn nog altijd 24 punten. Er moet heel veel goed gaan tot het einde om nog een kans te hebben. Zelfs als ik alles win, heb ik geluk nodig, maar de kans is absoluut groter dan hij was."

Verstappen liep door zijn zege in de GP van Las Vegas 25 punten in op kampioenschapsleider Lando Norris. De Brit raakte al zijn punten kwijt door een diskwalificatie. "Ik wist wel dat er onderzoek gaande was, maar hoorde het pas toen ik naar huis vloog. De auto van McLaren was te laag afgesteld en te laag is te laag. Daar is geen discussie over mogelijk. Zo zijn de regels."

Niet in eigen hand

Normaal gesproken heeft Verstappen de maximale scores nodig in de drie races die nog komen: de sprintrace in Qatar, de GP van Qatar en de GP van Abu Dhabi. Daarnaast is de Nederlander afhankelijk van de prestaties van Norris. De Brit moet ergens punten laten liggen, want ook als hij alle keren tweede wordt achter Verstappen, is de McLaren-coureur wereldkampioen. Verstappen zou dan uitkomen op 424 punten, terwijl de teller van Norris dan op 433 zou staan.

Voorbereiding

De voorbereiding op de beslissende races gaat Verstappen in ieder geval tegemoet zoals altijd. "Ik benader de races die gaan komen zoals alle anderen. Ik doe het op mijn manier en de ervaring die ik inmiddels heb opgebouwd, kan zeker helpen. Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat we een snelle auto hebben."

Daarnaast weet de Nederlander wat hem te wachten staat. "Verder is het simpel; ik ben hier om te winnen en ik moet winnen. Heel graag zou ik dat nummer 1 behouden, want dat is het mooiste nummer. Maar als het niet lukt, dan is dat zo. Ik zal er dan niet om huilen in Abu Dhabi."

