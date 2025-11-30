De sprintrace in Qatar heeft geen zege opgeleverd voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur werd vierde, achter de boys van McLaren. Daardoor wordt het gat tussen WK-leider Lando Norris en Verstappen groter. Zondag is de hoofdrace.

Piastri won de race over 100 kilometer op het Lusail International Circuit. De Australiër, ook nog in de race voor de titel, reed van start tot finish aan de leiding. Kampioenschapsleider Norris kwam als derde langs de finishvlag, kort achter George Russell van Mercedes. De Brit van McLaren verdiende 6 punten en kwam op 396 punten. Piastri is genaderd tot 22 punten en Verstappen heeft nu 25 punten achterstand.

Norris kan zondag in de Grote Prijs van Qatar de wereldtitel veiligstellen als hij zijn voorsprong weet uit te breiden naar minstens 26 punten.

Meteen op achterstand

Tijdens de sprintkwalificatie was Verstappen nog verre van blij. Door een fout en een matige Red Bull start hij zaterdagmiddag vanaf P6 aan de verkorte race om 8 punten. Voor de Nederlandse kijkers is de GP van Qatar een stuk gunstiger qua uitzendtijden dan de race in de gokstad van Amerika. Toen moesten de fans om 05.00 uur voor de tv zitten om de race live te zien.

Tijden GP van Qatar

Viaplay is natuurlijk de plek om de Formule 1 live te kunnen zien, ook de GP van Qatar. De tijden zijn gunstig, zie het tijdschema hieronder:



Zaterdag 29 november, 15.00 uur: Sprintrace

Zaterdag 29 november, 19.00 uur: Kwalificatie



Zondag 30 november, 17.00 uur: Race

Verstappen won vorig jaar in Qatar

De week na de GP van Qatar is het meteen tijd voor de laatste race van het seizoen. Abu Dhabi is traditioneel de afsluiter van het bomvolle en spannende 2025-seizoen. Maar eerst dus Qatar, waar Verstappen vorig jaar onder toeziend oog van zijn moeder en zusje de race al eens won. Hij had toen Lando Norris en Charles Leclerc (Ferrari) naast zich op het podium. De winnaar van de hoofdrace krijgt 25 punten, de nummer twee 18 en de nummer drie 15. De sprintrace verdeelt telkens 1 punt minder onder de opvolgende posities. De nummer één krijgt er acht, de nummer twee zeven, enzovoorts.