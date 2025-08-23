Max Verstappen geniet deze maand van een paar welverdiende weken rust tusen het Formule 1-seizoen door. Dat doet de kersverse vader van Lily en partner van Kelly Piquet niet alleen, want hij brengt de broodnodige tijd door met zijn gezinnetje.

Verstappen werd eind april voor het eerst in zijn leven vader door de geboorte van Lily. Vanwege zijn drukke leven als Formule 1-coureur bij Red Bull kan vaak niet voor lange tijd bij zijn kindje zijn. De paar weken rust in augustus tijdens de zomerstop van het raceseizoen komen dus als geroepen. De Nederlander neemt het er van, samen met Lily en Piquet.

Prachtige foto's met gezin

Op het Instagram-kanaal van Verstappen zijn een paar zonovergroten plaatjes te zien. Het bericht dat de Nederlander zaterdagmiddag plaatste, bevat vier foto's. De eerste is meteen de meest in het oog springende. Verstappen houdt daar zijn dochtertje Lily vast op een boot, met de zee op de achtergrond.

Uiteraard is zijn geliefde Piquet er ook bij. Samen nemen ze een duik in het idyllisch mooie water. Daarnaast is ook Penelope, de dochter van Piquet uit een eerdere relatie met Danill Kvyat, mee op avontuur. Samen met Verstappen en haar moeder zitten ze gedrieën op een jetski. Verstappen geniet er zichtbaar van. "Mooie tijden", schrijft hij bij zijn Instagrambericht.

Spaarzame vrije tijd met Kelly Piquet

Aan de spaarzame vrije tijd komt later deze maand weer een eind. Volgend weekend moeten Verstappen en co weer vol aan de bak. Dan wordt het Formule 1-seizoen hervat met een bijzondere race. Tienduizenden Nederlandse fans verzamelen zich dan weer in Zandvoort voor de Nederlandse race, die sinds 2021 weer terug op de kalender verscheen.

Verstappen zal voor het thuispubliek hopen op een succesje in Zandvoort, waar hij de afgelopen vier jaar maar liefst drie keer wist te winnen. De meest recente editie ging echter naar Lando Norris.

Groot verschil met McLarens

De viervoudig wereldkampioen lijkt dit jaar een vijfde titel op rij te kunnen vergeten. De achterstand op de McLarens van Norris en WK-leider Oscar Piastri is gigantisch en lijkt gezien het niveauverschil van de auto's onoverbrugbaar. Desalniettemin maakte de Nederlander duidelijk dat hij in 2026 ook gewoon voor Red Bull Racing blijft rijden.