Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich uitgesproken over het ontslag van Christian Horner bij Red Bull. Hij moest na twintig jaar vertrekken bij het team van Max Verstappen en dat heeft grote gevolgen voor de Formule 1.

Wolff vindt dat de F1 iets is kwijtgeraakt sinds het vertrek van Horner. "Hij wordt zeker gemist", vertelt Wolff in een interview aan Sports Bild. De Brit werd in juli na twintig jaar ontslagen door Red Bull.

Hij was verantwoordelijk voor een periode van groot succes, met acht coureurs- en zes constructeurstitels. De laatste achttien maanden van zijn periode als teambaas werden overschaduwd door beschuldigingen van "ongepast gedrag" door een vrouwelijke collega. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en is twee keer vrijgesproken.

Toch werd hij door Red Bull op straat gezet. De Britse oud-coureur kreeg wel een riante ontslagvergoeding van minimaal zestig miljoen euro mee.

'Slechterik'

Er is een leegte ontstaan binnen de autosport met het vertrek van Horner. "We hebben persoonlijkheden nodig in deze sport", aldus Wolff. "Die heeft een slechterik nodig. Christian was daar altijd goed in, omdat hij zich op zijn gemak voelde in die rol."

Wolff voegt eraan toe dat Horner goed was voor de camera's en wist "hoe hij ze in zijn voordeel kon gebruiken. Dat ontbreekt een beetje, omdat er op dit moment geen spanning is."

Rechtszaak

De rechtszaak die de ex-medewerker van Red Bull Racing heeft aangespannen tegen Horner is inmiddels officieel van de baan. De ex-teambaas heeft een schikking getroffen met de vrouw die hem beschuldigde van seksueel overschrijdend gedrag. De rechtszaak stond oorspronkelijk voor januari 2026 op het programma.

Volgens De Telegraadf is er met de schikking een bedrag van enkele miljoenen gemoeid, die Horner dus moet overmaken aan de vrouw.