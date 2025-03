Vraagtekens bij de focus van Max Verstappen in aanloop naar vaderschap: 'Zou dat echt zo zijn?'

Het nieuwe Formule 1-seizoen is van start gegaan, en Max Verstappen eindigde verrassend als tweede achter Lando Norris. Red Bull lijkt nog niet alles op orde te hebben, vooral als het gaat om de bandenstrategie. Maar niet alleen op het circuit staan er veranderingen op de planning: Verstappen wordt binnenkort vader van zijn eerste kind.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As niet alleen de race, maar ook de vraag of het aanstaande vaderschap invloed heeft op Verstappen.

Wanneer Hoog het verloop van de race wil bespreken, haakt Van As in: “Maar dat is helemaal niet belangrijk. De bevalling van Kelly Piquet, de vriendin van Max, komt ook dichterbij!”

Vraagtekens

Terwijl Verstappen zelf heeft aangegeven dat hij zich niet laat afleiden door het vaderschap, zet Van As daar haar vraagtekens bij. “Zou dat echt zo zijn? Of zou hij toch een beetje met zijn hoofd thuis zitten?” Hoog twijfelt: “Dat vind ik lastig. Ik vind Verstappen hartstikke gefocust. Hij is wel iemand die zegt: ‘Ik ben nu hier en ik focus mij hierop en ik hoor het na de race wel.’”

Van As is daar minder zeker van. “Dat kan ik me gewoon niet voorstellen! Hoe nuchter hij ook is en hoe gefocust. Het is toch zo’n gigantisch moment?” De andere podcasthost denkt daar anders over: “Misschien geeft het hem juist wel energie en wil hij extra snel binnen zijn, want hij wil weten hoe het gaat.”

Bij teamsport anders

Ze concluderen dat het voor teamsporters makkelijker is om een wedstrijd te missen om zo’n reden, maar Verstappen heeft die luxe niet. “Hij kan moeilijk zeggen dat hij de race niet gaat rijden”, erkent het duo.

Van As blijft erbij: “Ik denk dat je toch wel een beetje afgeleid bent.” Ook Hoog blijft bij haar standpunt: “Hij is echt een type dat gefocust is.” Lachend eindigen ze met: “Laten we hopen op een goede timing.”

Beluister de podcast

