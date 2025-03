Max Verstappen tevreden na Formule 1-openingsrace: 'Het was moeilijk, maar wel leuk'

Max Verstappen werd tijdens de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen tweede achter Lando Norris op een regenachtig circuit in Australië. De Nederlander kijkt tevreden terug op de race en heeft alles eruit gehaald wat erin zat.

De race in Melbourne verliep chaotisch. Door het gladde circuit crashten zes coureurs. Norris en Oscar Piastri gingen het eerste deel van de GP aan de leiding en sloegen een groot gat met Verstappen achter hen. Maar ook zei gingen uiteindelijk de fout in.

Max Verstappen moet na bizarre slotfase zege aan rivaal Lando Norris laten in natte Grand Prix van Australië Het lange wachten is eindelijk voorbij. In Melbourne is het nieuwe Formule 1-seizoen van start gegaan. Lando Norris heeft de Grand Prix van Australië op zijn naam geschreven, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met de tweede plaats. De regerend wereldkampioen zag door een slippertje zijn concurrenten wegrijden, maar kon uiteindelijk gretig gebruik maken van de natte omstandigheden.

De McLarens gingen beide het gras in, waarna Norris meteen door kon. Piastri had moeite om weer op het asfalt te komen en verloor veel tijd, waardoor hij uiteindelijk op plek negen eindigde.

'Leuke strijd'

Verstappen kon even profiteren van de fout van Norris, maar de Brit bleek toch te sterk. "Het was moeilijk maar wel leuk op het einde", zegt de regerend wereldkampioen na de race. "Norris raakte wat momentum kwijt en toen kon ik dichtbij komen met DRS. Het is wel lastig om in te halen hier, dus dat lukte niet. Maar het was leuk om in ieder geval te kunnen strijden voor de winst."

Chaos bij openingsrace Formule 1: zes crashes en grote fout bij McLaren in Grand Prix Australië De race in Australië kende een chaotisch begin, waarin naast de crash van Isack Hadjar ook Carlos Sainz en Jack Doohan hun kansen al in de eerste ronde zagen verdampen. Beide coureurs verloren in de openingsronde de controle over de auto op het spekgladde circuit. Dat zorgde uiteindelijk ook voor problemen bij Mc Laren.

McLaren had meer snelheid

Hij moest zijn meerdere erkennen in Norris en gaf toe McLaren meer snelheid had dan zijn eigen Red Bull. "Ik heb in ieder geval goede punten gescoord. Dat is een prima begin van het seizoen voor ons", zegt Verstappen tevreden.

"Ik had ook wel verwacht dat het zo zou eindigen. Je zag duidelijk dat wij wat minder snelheid hadden in vergelijking met McLaren. Maar ik heb 18 punten meer dan ik hier vorig jaar pakte." Toen chrashte hij namelijk zelf.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen begint seizoen met tweede plaats, Lando Norris beëindigt bizarre reeks van wereldkampioen Max Verstappen kroonde zich vorig jaar voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen. De Nederlander moest alles uit de kast halen om Lando Norris voor te blijven in het kampioenschap. Dit seizoen gaat Verstappen wederom de strijd aan met het team van McLaren dat de constructeurstitel verdedigt. Lando Norris schreef de Grand Prix van Australië op zijn naam en gaat aan de leiding in het coureurskampioenschap. Lees hier alles over de stand in de Formule 1.

Paniek

Bij Verstappen was er ook nog even paniek vanwege de regen. Hij reed nog op de slicks en wilde niet meteen naar binnen. "Ik bleef buiten, dat leek goed. Maar toen moest ik toch stoppen. Als ik meteen was gestopt was ik ook tweede geworden. Het was een risico, maar het is uiteindelijk goed gekomen."