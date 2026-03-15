Max Verstappen kende een dramatisch raceweekend in China, maar hij kreeg na afloop van de race een mooi bericht van zijn vriendin. Op Instagram geeft ze aan dat zij en hun kind niet kunnen wachten tot hij weer thuis is.

Verstappen maakte al tijdens de sprintrace en de kwalificatie geen indruk met een achtste plek als hoogste notering. De grootste tegenvaller moest voor de Nederlander echter nog komen. Tijdens de daadwerkelijke F1-race had de Red Bull van Verstappen last van een lek in het koelsysteem, waardoor hij de race niet af kon maken. Achteraf reageerde de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 geïrriteerd over zijn uitvallen.

Verstappen feliciteerde uiteraard Kimi Antonelli in zijn reactie, die voor het eerst in zijn loopbaan een F1-race won. Vervolgens foeterde de Nederlander echter op zijn auto. "Het is steeds hetzelfde verhaal. Ik moet de hele tijd van achteren komen. Ik kan beter gewoon als laatste starten. We hebben geen balans, veel bandendegradatie. Eigenlijk ging er heel veel mis. De auto voelde totaal niet goed. Dan dat probleem met de koeling, het stuur dat niet lekker was… het is een hele lijst", zo zei Verstappen tegenover Viaplay.

Kelly Piquet

Waar Verstappen na de race geïrriteerd over kwam, zal hij weer meer tot rust komen als hij thuis is. Daar wordt hij met open armen ontvangen door zijn vriendin Kelly Piquet en hun dochtertje Lily. Zij werd in het voorjaar van 2025 geboren en dus viert ze binnenkort haar eerste verjaardag. Op Instagram plaatst Piquet een foto van Lily die een kussen met de foto van haar vader in handen heeft. 'Wij kunnen niet wachten om je weer te zien", plaatst de influencer bij de foto.

Een dag geleden deelde Piquet nog een mooie reeks foto's vanuit het zonnige Parijs. De influencer kreeg in de reacties een hoop complimenten over onder andere haar outfit die ze aan had in de Franse hoofdstad.