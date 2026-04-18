Kelly Piquet, de vriendin van F1-coureur Max Verstappen, heeft een succesvolle carrière als model. Diverse grote merken en modebladen willen met de dochter van racelegende Nelson Piquet samenwerken. Voor een van hen opent ze zelfs 'de deur van haar slaapkamer'.

Voor de Braziliaanse editie van het modeblad Harper's Bazaar vertelt Piquet meer over haar favoriete mode-accesoires.

Bij een video op Instagram schrijft het tijdschrift: "Kelly Piquet opent de deur van haar slaapkamer en laat aan Bazaar de voorbereidingen zien op het Blue Book-evenement van Tiffany & Co. in New York. Tussen make-up, het kiezen van sieraden, gelach en de laatste aanpassingen aan haar look door, vertelt ze over haar voorbereiding op de avond. Kijk mee en vertel ons: begin jij een look met de kleding of met het accessoire?"

Badjas

In de video doet Piquet inderdaad een slaapkamerdeur open, waarna ze gekleed in badjas dit zegt: "Hallo Bazaar. Het is zo fijn om hier met jullie te zijn!" Inmiddels weten we ook hoe haar bezoek aan het evenment van luxe juwelenmerk Tiffany & Co is afgelopen. Ze mocht plaatsnemen aan een prachtig gedekte tafel voor een diner met allerlei beroemdheden. Eén van de gasten vond de 37-jarige heel speciaal om te zien.

Dat was zangeres Mariah Carey, onder andere bekend van de grote kersthit All I Want For Christmas. Zij trad op voor de aanwezigen en dat maakte emotie los bij Piquet. "Om haar live te kunnen horen zingen", schrijft ze bij een filmpje in haar Instagram Story met een aantal huilende emoji's.

Dochter

Verstappen en Piquet zijn in mei 2025 ouders geworden van een dochter. De toen 36-jarige Piquet was bevallen van een meisje met de naam Lily. "Welkom op de wereld, lieve Lily", schreef Verstappen bij foto's van hem, Piquet en hun kindje. "Ons hart is voller dan ooit - jij bent ons grootste cadeau. We houden zoveel van jou." Piquet heeft uit een eerdere relatie met de Russische F1-coureur Daniil Kvyat al een dochter, Penelope.

Vaak noemt ze Penelope kortaf P. Verstappen is ook dol op haar en heeft op zijn socials meerdere grappige video's van hun samenzijn in zijn appartement in Monaco getoond.