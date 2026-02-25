Kelly Piquet is inmiddels trotse moeder van twee dochters: Penelope van 6 en Lily van nog geen jaar. Haar laatste kindje kreeg ze met Max Verstappen, terwijl Piquet de oudste verwekte met oud-coureur Daniil Kvyat. De Braziliaanse denkt met weemoed terug aan die periode.

Voordat Piquet een relatie had met Verstappen, was ze samen met de Rus Kvyat. Samen kregen ze in de zomer van 2019 een dochter. Een half jaar later strandde de verhouding. In 2020 kregen de Braziliaanse en Verstappen iets. Zij verwelkomden in het voorjaar van 2025 hun eerst kindje.

Kelly Piquet huilt om babyfoto van dochter

Piquet kan nu dus nog genieten van de kleine Lily. Het doet haar terugdenken aan de tijd dat Penelope nog heel klein was. "Ik mis mijn baby P", schrijft Piquet met een huilpoppetje op haar Instagram Story. Op de foto staat haar dochter afgebeeld toen ze nog jong was. Piquet legt uit waarom het haar zoveel verdriet doet: "Alleen een moeder begrijpt deze bijzondere onbreekbare band."

Overigens groeit de kleine van Verstappen en Piquet ook hard. Dat deelde de Braziliaanse eind januari met de wereld. "Een baby van ongeveer 10 kilogram tillen, dat telt toch als een work-out?", zette ze er gekscherend bij.

Kort na de geboorte was Piquet in de wolken met de geboorte van Lily. "Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe het voelt om zo'n diepe liefde te ervaren. Opnieuw moeder worden heeft me herinnerd aan de schoonheid, kracht en zachtheid die in ons schuilen. Dank je wel, mijn kleintje, dat je mij hebt gekozen."

Einde van Max Verstappen in Formule 1?

Het is de vraag hoe vaak Penelope en Lily hun (bonus)vader nog in actie zien in de Formule 1. Deze week sprak viervoudig wereldkampioen Verstappen openhartig over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Vanwege het vernieuwde motorreglement is Verstappen niet happig om nog lang door te gaan. "Maar dat maakt niet uit. Ik ben blij met mijn loopbaan en kan het makkelijk achterlaten. Ik heb andere projecten", zei hij in de podcast Up to Speed.

De vader van het gezin start weldra met het nieuwe F1-seizoen. Op 8 maart is de Grand Prix van Australië. De teams hebben de afgelopen maand drie testweken gehad, om de nieuwe auto's te leren kennen. Lando Norris is regerend wereldkampioen.