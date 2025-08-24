Als het aan oud-F1-coureur Juan Pablo Montoya ligt, dan keert Christian Horner zo snel mogelijk terug in de Formule 1. Hij stelt dat ploegen hem 'zonder aarzeling' binnen moeten halen, maar twijfelt over een eventuele clausule na zijn vertrek bij Red Bull.

Horner vertrok eerder dit seizoen als ploegbaas bij Red Bull Racing. Sindsdien keerde de Amerikaan niet terug in de Formule 1 en nam hij een pauze van de sport. Montoya besprak in zijn MontoyAS-podcast een eventuele terugkeer van Horner op het hoogste niveau. De Colombiaanse Montoya was zelf langere tijd F1-coureur en hij schreef in zijn carrière maar liefst vijf Grand Prix-races op zijn naam.

'Als hij de kans krijgt om terug te keren, doet hij dat'

Montoya ziet Horner graag terugkeren in de Formule 1, maar is bang voor een concurrentiebeding in zijn contract met Red Bull. "Volgens mij, als Christian Horner de kans krijgt om terug te keren, dan zal hij dat ook doen. Of dat werkelijk gaat gebeuren en of hij dat zelf nog wil, blijft onzeker. Persoonlijk denk ik dat hij opnieuw in de Formule 1 zal verschijnen, tenzij zijn vertrekdeal met Red Bull expliciet bepaalt dat hij niet meer in de sport mag werken. Dat zou de enige reden kunnen zijn waarom hij niet terug zou keren."

Voor Montoya zou het ook een uitgemaakte zaak moeten zijn om Horner terug te krijgen in de Formule 1. ""Eén ding is zeker: als ik een teambaas was bij Aston Martin, Cadillac, Alpine of Haas, een renstal van dat kaliber, dan zou ik Horner zonder aarzeling binnenhalen."

Aston Martin

Montoya ziet vooral in Aston Martin een goede nieuwe werkgever van Horner. "Eerder dacht ik dat Horner misschien richting Alpine zou gaan, dat is ook een mogelijkheid. Ik denk dat Aston Martin momenteel geen echt sterke leider heeft. Ze zullen straks over een eigen motor beschikken en ze hebben een topontwerper. Ze hebben bijna alles, maar wat ontbreekt is een uitgesproken boegbeeld."