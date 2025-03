Vrouw veelbesproken Red Bull-baas Christian Horner doet boekje open: 'Dat maakt hem een beetje boos'

Het is al een lange tijd bijzonder onrustig bij Red Bull. Sinds vorig jaar zijn de rapen gaar. Dat begon voor de buitenwereld met pijnlijke berichten die naar buiten kwamen over teambaas Christian Horner. Hij werd onder meer beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en seksueel getinte gesprekken. Daar had uiteraard ook haar uitwerking op de beroemde partner van Horner.

Hoe zat het ook alweer? Begin 2024 werd bekend dat Horner zich schuldig had gemaakt aan het sturen van ongepaste berichten naar een vrouwelijke werknemer. Dat gebeurde achter de rug om van zijn partner Geri Horner. Zij genoot eind jaren negentig van enorme populariteit als lid avn de wereldberoemde meidengroep Spice Girls, waar ook onder meer Victoria Beckham lid van is.

'Weer onrust bij team Max Verstappen na nieuwe rechtszaak, Engelse media moeten zwijgen' De zaak rond Red Bull-teambaas Christian Horner blijkt toch nog niet ten einde. De Brit werd in aanloop naar het vorige Formule 1-seizoen door een medewerker beticht van grensoverschrijdend gedrag, maar werd na interne onderzoeken vrijgesproken. Vlak voor de eerste race van 2025 speelt de kwestie opnieuw op, want de medewerkster zou naar de rechter zijn gestapt.

Steun aan man na rel

Mede door hun gezamenlijke bekendheid werd de rel een ware soap in binnen- en buitenland. Geri zelf houdt zich echter al tijden op de vlakte in bijvoorbeeld interviews. Vrij snel na het uitlekken van de pikante details leek ze zich weer achter haar man te scharen. In een recent gesprek met The Times rept ze met een geen woord over de beschuldigingen aan het adres van haar man.

Dit is 'Ginger Spice' Geri: vrouw achter veelbesproken Christian Horner kampte lange tijd met stoornissen Geri Horner staat in de Formule 1-wereld bekend als de vrouw van de veelbesproken Red Bull-teambaas Christian Horner, maar het grote publiek kent haar als onderdeel van de Spice Girls. Dit is Geri Horner, die aan het begin van 2024 een flinke klap te verwerken kreeg door haar man.

Wel lijken ze de storm te hebben doorstaan, want ze zijn volgens Ginger Spice nog altijd gelukkig. Al is er één ding wat volgens haar wel eens voor gedoe zorgt. "Hij is heel erg netjes', vindt ze. "Ik laat soms dingen slingeren. Dat maakt hem een beetje boos."

Drukke schema's

Daarnaast hebben ze ondanks hun goedgevulde portemonnees eigenlijk vrij eenvoudige hobby's. Ze houden er van om samen series te kijken en spelletjes te spelen. Dat valt door hun drukke schema's echter niet mee. Horner is natuurlijk een groot deel van het jaar overal te wereld met Red Bull voor de Formule 1-wedstrijden. Geregeld laat haar vrouw ook daar gezicht zien.

Beelden van woedende Red Bull-baas Christian Horner duiken op na schandaal: 'Ze moeten hun mond houden' Red Bull-baas Christian Horner ligt sinds begin 2024 onder vuur wegens beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. In het nieuwe seizoen van netflix-serie Drive To Survive reageert hij op de aantijgingen en haalt hij flink uit naar zijn rivalen in de Formule 1.

Het gezicht van Red Bull-baas Horner zal de voorbije weken in ieder geval op onweer hebben gestaan. Red Bull is bijzonder matig begonnen aan het Formule 1-seizoen. Max Verstappen werd tweede en vierde en staat daardoor op een tweede plaats op de WK-ranking, maar op het andere stoeltje rommelde het de afgelopen tijd. Liam Lawson kreeg de kans naast Verstappen, maar hij moest al na twee races en nul punten zijn plekje afstaan aan Yuki Tsunoda.

De Japanner debuteert aankomend weekend voor het team dat snakt naar een goed resultaat. Mogelijk gebeurt dat op een voor Tsunoda bijzonder circuit: dit weekend is het namelijk tijd voor de Grand Prix van Japan op het Circuit Suzuka. Een thuisweistrijd voor de Aziaat dus.