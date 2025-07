Geri Horner staat in de Formule 1-wereld bekend als de vrouw van de voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner, maar het grote publiek kent haar als onderdeel van de Spice Girls. Dit is Geri Horner, die aan het begin van 2024 een flinke klap te verwerken kreeg door haar man.

Het is 6 augustus 1972 wanneer Geraldine Estelle Halliwell wordt geboren in de buurt van het Engelse Watford. Geri is een mooie mix van nationaliteiten: haar moeder is Spaans, haar vader is Zweeds-Engels. Aan het begin van Halliwells volwassen leven deed zij veel verschillende dingen: van het poseren als naaktmodel tot het presenteren van tv-shows in Turkije.

In 1994 werd zij lid van de Spice Girls na het reageren op een advertentie. Geri werd bekend als Ginger Spice vanwege haar rode haar, maar ook als de enige van de vijf vrouwen zonder achtergrond als zangeres of danseres. Na vier succesvolle jaren verliet zij de groep wegens een conflict en ging ze solo verder. De Spice Girls gingen met z'n vieren door, maar daar vloeiden geen hits meer uit.

Dit is Christian Horner: ontslagen teambaas vierde successen met Max Verstappen, maar liep deuk op door pikante berichten Christian Horner kende vele hoge pieken als teambaas van Red Bull Racing, maar daar kwamen de laatste jaren ook diepe dalen bij. Hij overleefde in 2024 een gigantisch schandaal, maar moet na de slechte resultaten van de afgelopen maanden het veld ruimen. Dat terwijl de Brit aan de basis stond van de wereldtitels van zowel Sebastian Vettel als Max Verstappen.

Solocarrière

Geri had zelf nog enkele hitjes, met een cover van It's Raining Men in 2001 als best scorende plaat. Het nummer stond op plek vier in de Nederlandse Top 40. In 2017 bracht ze haar laatste nummer uit: een single voor haar overleden boezemvriend George Michael, een bekende zanger en liedjesschrijver.

Christian Horner blikt terug op 'zware tijd' in 2024: 'In moeilijke tijden leer je wie je echte vrienden zijn' Christian Horner heeft in gesprek met ViaPlay terug gekeken op het jaar 2024. De 51-jarige ploegbaas van Red Bull Racing had een lastige periode, maar twijfelde naar eigen zeggen nooit om te stoppen.

Hulp van én aan Robbie Williams

Geri kampte lange tijd met psychiatrische problemen. Zij bevestigde in haar autobiografie boulimia en anorexia te hebben gehad, nadat fans in 2001 doorkregen dat zij op hoog tempo veel was afgevallen. Op haar lichtst woog ze 44 kilo. Zij werd er doorheen gesleept door haar toenmalige vriend Robbie Williams, die ervoor zorgde dat ze naar een kliniek ging.

Maar andersom was Geri net zo waardevol voor hem. Williams - die lang kampte met eetstoornissen én met een drugsverslaving - vertelde in 2023 in de Ziggo Dome dat hij hier niet meer had gestaan zonder haar. Vervolgens kwam zij het podium op en gaven zij elkaar een kus.

Red Bull Racing dropt bom in Formule 1-wereld, manager Max Verstappen reageert op groot nieuws Red Bull Racing heeft Christian Horner per direct ontslagen. De 51-jarige teambaas wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanhoudend tegenvallende resultaten in de Formule 1. De manager van Max Verstappen, die met Horner vier keer wereldkampioen werd, heeft gereageerd op het grote nieuws dat door Red Bull inmiddels is bevestigd.

Relatie met Christian Horner

Op dat moment ging Geri al geruime tijd met Christian Horner, de teambaas van Red Bull. Zij trouwden in 2015, waarna zij de achternaam van haar man overnam. De twee vormden een showkoppeltje in de Formule 1 en Geri was zeer regelmatig in de paddock te vinden. In 2017 kregen zij een zoon; Geri heeft ook al een dochter uit een eerdere relatie.

De relatie tussen Geri en Christian kreeg aan het begin van 2024 een snoeiharde tik te verwerken. De teambaas van Max Verstappen werd door een medewerkster van Red Bull beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Engelse tabloids wisten direct hoe verschrikkelijk Geri zich voelde en waren er continu als de kippen bij om te bekijken of ze ergens samen werden gezien.

'Spice Girl Geri support Christian Horner weer na uitleg over gelekte screenshots' Geri Horner was afgelopen weekend aanwezig bij de Grand Prix van Bahrein, nadat er screenshots van haar man waren gelekt. Daarin was appverkeer tussen Christian Horner en een vrouw te lezen. In Bahrein leek het weer een soort van koek en ei tussen hem en zijn vrouw.

Horner had iets uit te leggen

Horner ontkende de geruchten meteen in alle toonaarden, waarna het onderzoek uiteindelijk ook op niks uitliep. Maar dat was nog niet het einde. Een anonieme bron besloot namelijk de WhatsApp-gesprekken tussen Horner en de betreffende medewerkster naar verschillende F1-teams en -journalisten te sturen. Hoewel het niet helemaal bewezen is dat de screenshots echt zijn, vertellen de selfies van Horner richting de vrouw wel veel.

De appjes waren in vele gevallen enigszins flirterig, met als heftigste passage dat Horner 'zichzelf een handje zou hebben geholpen in de wc van het vliegtuig' na een berichtje van de medewerkster. De teambaas had thuis het nodige uit te leggen, maar dat is hem gelukt. Volgens diezelfde Engelse roddelpers was Geri tevreden met zijn uitleg en prompt verscheen ze ook weer bij elke race in de paddock.

Einde verhaal Horner

Waar de band met zijn vrouw juist opkrabbelde, brokkelde het vertrouwen af bij Red Bull Racing door de slechte resultaten in 2025. Het kostte Verstappens teambaas uiteindelijk de kop. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd Horner - toch enigszins onverwacht - op straat gezet. Dit is zijn vervanger: