McLaren staat onder hoogspanning en dat is maar weer eens duidelijk geworden bij de start van de GP van Singapore. Lando Norris kende een waanzinnig begin en haalde Kimi Antonelli én teamgenoot Oscar Piastri in, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Er was weer gedoe over de boordradio.

In Monza en Azerbeidzjan liep McLaren tweemaal toe in de soep, met mislukte pitstops, rare teamorders en geen overwinningen. Max Verstappen maakte daar dankbaar gebruik van en meldt zich ineens weer in de strijd om de WK-titel. Maar in Singapore kan de Nederlander eens niet profiteren, maar lijken de McLarens elkaar alsnog pijn te doen. Norris had bij de eerste bocht Antonelli (Mercedes) al te pakken en dook aan de binnenkant van Piastri. Hij beukte in de zijkant van zijn teamgenoot en reed zelf schade. Maar ook Verstappen bleek slachtoffer.

'Dit is niet eerlijk'

Norris reed in de achterkant van de Red Bull en had zelf vooral schade aan zijn voorvleugel. Maar ook Piastri kwam niet ongeschonden uit de strijd en beklaagde zich meteen over de boordradio. "Dit is niet echt een teamgedachte hè", is de Australische WK-leider niet blij. "We zouden eerlijk racen, maar dit is niet eerlijk." Het team verzekerde dat de inhaalactie onderzocht werd en dat er wellicht nog consequenties aan verbonden zouden worden. De FIA onderzocht het incident ook en dus hangt er wellicht een straf boven het hoofd van de McLarens.

Schade voor Verstappen?

Verstappen, die op zachtere banden begon, had dusdanig last van het gedrang achter hem, dat hij polesitter George Russell niet bij kon houden. De Mercedes-coureur reed weg bij zijn concurrent en bouwt het gat alleen maar op. Het is de vraag of Verstappen échte schade heeft of niet, maar lijkt vooralsnog wel afgerekend te hebben met de McLarens in Singapore. Norris rijdt nog altijd met schade en Piastri haakt af in de achtervolging op P2 van de Nederlander.

McLaren wereldkampioen?

Verstappen won nog nooit in Singapore en wil een goed resultaat om de druk in de WK-stand op Piastri en Norris te houden. McLaren is wel al zo goed als zeker van de wereldtitel bij de constructeurs. Een plek van één coureur op het podium of een finish in de top-7 van beide coureurs is genoeg om de enig overgebleven concurrent Ferrari definitief achter zich te laten in de stand.